PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

Le travailleur « est présumé avoir été congédié en représailles à sa demande d’un congé parental au sens de la LNT (Loi sur les normes du travail) » et l’employeur n’a pas su prouver qu’il y avait une autre cause juste et suffisante pour expliquer ce congédiement, écrit le juge administratif Pierre-Étienne Morand.