Code vestimentaire au bureau La cravate cède le pas au « mou chic »

Les cravates et les escarpins sont-ils des espèces en voie de disparition ? Chose certaine, le style « mou », gracieuseté de la pandémie, déteint encore aujourd’hui sur les tenues portées à l’occasion des trois journées par semaine passées au bureau où le confort et les chaussures de sport sont maintenant rois et maîtres.