Caisse de dépôt et placement du Québec Le couperet va tomber après l’intégration de filiales

D’importantes compressions de personnel sont attendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), en voie d’intégrer ses filiales immobilières Ivanhoé Cambridge et Otéra Capital en son sein. Cela sera « plus substantiel » que quelques dizaines de postes, affirme le président et chef de la direction de l’institution, Charles Émond.