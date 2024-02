Selon un décret gouvernemental, ce soutien vise à « améliorer la productivité » des usines de Nova Bus situées à Saint-Eustache, dans les Laurentides, et Saint-François-du-Lac, dans le Centre-du-Québec.

Le gouvernement Legault financera l’augmentation de la cadence de production chez Nova Bus si le constructeur d’autobus urbains – qui perd de l’argent aux États-Unis et qui voit ses coûts de fabrication bondir – maintien ses niveaux d’emplois dans ses usines de Saint-Eustache et Saint-François-du-Lac.

Si la compagnie respecte cet engagement, elle n’aura donc pas à rembourser le prêt-subvention de 19,1 millions que lui a consenti Québec, mercredi.

« L’aide financière accordée contribuera à assurer la pérennité des activités de Nova Bus au Québec et le maintien d’emplois à long terme lorsque le processus de son usine à Plattsburgh, aux États-Unis, sera complété », affirme le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, dans une déclaration.

Pour Nova Bus, une augmentation de la cadence de production lui permettra de réduire les coûts pour chaque unité construite. À l’instar de plusieurs entreprises manufacturières, la filiale du Groupe Volvo est confrontée à une forte augmentation de ses coûts de production au cours des dernières années.

Elle a aussi affiché des « pertes financières continues au fil des ans » aux États-Unis. D’ici 2025, Nova Bus mettra donc la clé sous la porte de son usine de Plattsburgh, située dans l’État de New York. C’est au moment d’annoncer cette décision, en juin 2023, que la compagnie avait levé le voile sur ses problèmes de rentabilité au sud de la frontière.

« Le modèle d’affaires de Nova Bus continue à connaître du succès au Canada, affirme sa conseillère aux affaires publiques et communications externes Alexandrine Gauvin, dans un entretien téléphonique. On se recentre sur notre modèle d’affaires pour se concentrer sur le marché canadien. Nous sommes à l’écoute du marché et nous réalisons qu’il y a une accélération [de production] à mettre en place. »

De l’aide malgré des licenciements

Ce prêt offert par le gouvernement Legault survient après l’annonce, plus tôt cette semaine, de l’élimination de 125 postes au sein des installations de Saint-Eustache d’ici la fin de l’année. Mme Gauvin affirme qu’il ne s’agit pas de salaires qui travaillent dans l’usine, mais d’employés « cols blancs » dont le travail dépendait de l’usine de Plattsburgh.

Nova Bus compte quelque 1350 salariés au Québec. Les licenciements représentent ainsi 9 % de son effectif.

Ce n’est pas la première fois que le constructeur d’autobus urbains obtient un coup de pouce financier gouvernemental dans le cadre de son virage électrique. En 2021, le gouvernement Trudeau lui avait offert 15 millions pour l’aider à financier ses ambitions.

Le carnet de commandes du constructeur est bien garni dans le créneau électrique. En 2023, Nova Bus avait décroché une commande de 2,2 milliards pour livrer jusqu’à 1230 autobus urbains électriques LFSe+à neuf sociétés québécoises de transport, dont Montréal, Laval, Longueuil et Québec. Ce contrat est financé à hauteur de 1,1 milliard par Québec tandis que 780 millions proviennent d’Ottawa.

Au cours de la dernière année, Nova Bus a tenté d’obtenir des ajustements de prix dans le cadre d’un contrat obtenu en 2018 pour la livraison de 850 autobus urbains hybrides à neuf sociétés de transport représentées par l’Association du transport urbain du Québec. La compagnie évoquait une flambée des coûts provoquée par une augmentation des prix de certains matériaux qui étaient parfois de l’ordre de 20 %.

Le prêt-subvention de 19,1 millions ne concerne pas ce dossier, a affirmé Mme Gauvin.

« Nous avons cessé nos efforts en ce sens [sur les ajustements de prix] en raison du cadre législatif au Québec, a-t-elle indiqué. Nous poursuivons ces mêmes efforts auprès d’autres clients hors Québec. »

Les données financières de Nova Bus ne sont pas accessibles puisqu’elles sont consolidées dans celles du Groupe Volvo, son propriétaire.

Nova Bus en bref Création : 1993 Siège social : Saint-Eustache Président : Ralph Acs Usines : Saint-Eustache, Saint-François-du-Lac, Plattsburgh (qui doit fermer d’ici 2025) Centres de services en Amérique du Nord : 17