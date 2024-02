La guerre de chiffres entre Québec et Ottawa a pris une tournure plus émotive, jeudi matin, avec la décision du gouvernement Legault d’aller en Cour suprême pour exclure les enfants demandeurs d’asile des garderies subventionnées.

Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec dans le gouvernement Trudeau, a exprimé son « profond malaise » par l’attitude du gouvernement envers des enfants, en point de presse.

« Quand je lis que Québec est prêt à aller jusqu’en Cour suprême pour empêcher des enfants de fréquenter des CPE, je me dis qu’il y a quelque chose qui ne marche pas chez nous. Quand tu fais deux catégories d’enfants, ceux qui ont et ceux qui n’ont pas droit, j’ai un profond malaise », a déclaré M. Rodriguez, ministre fédéral des Transports.

« En tant qu’humain, étant un père, je ne comprends pas », a-t-il ajouté.

« Quand on parle de demandeurs d’asile, on ne parle pas de statistiques, de colonnes comptables, de piastres, on parle d’êtres humains, on parle d’hommes, de femmes, d’enfants, qui sont venus demander la protection du Québec, du Canada, comme ç’a été mon cas avec mes parents lorsqu’on a quitté l’Argentine. »

La contribution du Québec

M. Rodriguez avait convoqué la presse, en matinée, à Montréal, pour répondre au gouvernement du Québec qui réclame plus d’un milliard à Ottawa pour les coûts associés à l’accueil des demandeurs d’asile depuis 2021.

Il a reconnu dès le départ que le Québec « a été extrêmement généreux » et qu’il « a fait plus que sa part au niveau de l’accueil des demandeurs d’asile ».

« Une fois qu’on a dit ça, que, oui, le Québec a fait plus que sa part, je pense que c’est important de rétablir certains faits, de parler de certaines choses, et aussi dire que ce n’est pas vrai qu’il y a un bon et un méchant dans cette histoire », a-t-il poursuivi.

Pour M. Rodriguez, le milliard de dollars réclamé par Québec n’est pas une « somme due », mais une « somme réclamée ». Il a toutefois admis que son gouvernement est disposé à accorder des montants supplémentaires à la province. « On est prêt à s’asseoir et à regarder les sommes demandées, a-t-il dit. Mais ne venez pas dire qu’il n’y a pas de contributions d’Ottawa. Les contributions sont extrêmement importantes. Et l’autre chose, c’est que Québec contribue une partie. C’est un investissement dans son propre avenir. »

5,2 milliards

M. Rodriguez a de nouveau invité le gouvernement Legault à discuter de ces questions autour d’une table. La veille, il avait reproché à Québec de négocier par médias interposés. Ce à quoi la ministre de l’Immigration Christine Fréchette avait répondu, sur le réseau X, que cette table de discussion n’existait pas : « Si le fédéral souhaite négocier à une table, qu’il la convoque ! On est plus que disponible. On a eu plusieurs rencontres à deux ministères, à quatre ministères, peu importe le nombre, le résultat est le même ».

M. Rodriguez a répliqué, à son tour, que cette table existe et qu’elle s’était réunie « pas plus tard que lundi ».

« Le sous-ministre de l’Immigration du Québec, le sous-ministre des Finances du Québec, leurs homologues d’Ottawa se sont réunis pour discuter exactement de ça, des détails financiers concernant l’immigration, concernant les demandeurs d’asile », a-t-il fait savoir.

« Elle est là cette table, elle existe, elle est formelle. »

Pour ce qui est des chiffres, M. Rodriguez a rappelé qu’Ottawa transfère 775 millions à Québec pour l’année 2023-2024, dans le cadre de l’accord Canada-Québec. Ce montant s’ajoute aux 727 millions pour l’année 2022-2023. « Et pour les années précédentes ? Autour de 700 millions par année, a-t-il précisé. Ça, on ne peut pas dire que ça ne compte pas parce que ça fait partie de l’entente. Non, ça compte parce que c’est exactement pour ça, pour l’intégration et pour la francisation. Donc, depuis 2015, juste ce volet-là, c’est plus de 5,2 milliards. »

Le ministre a ajouté qu’Ottawa a versé, en outre, 437 millions depuis 2015 pour les soins de santé offerts aux demandeurs d’asile et 440 millions pour le logement, en plus de payer des chambres dans 13 hôtels du Québec, où sont actuellement hébergés plus de 2300 demandeurs d’asile.

35 %, pas 55 %

Au sujet des demandeurs d’asile présents sur le territoire, M. Rodriguez affirme qu’il est faux de dire que la province accueille 55 % de tous les demandeurs du Canada, comme l’affirment le premier ministre François Legault, et sa ministre de l’Immigration, Mme Fréchette.

« 55 % entrent au Québec, a-t-il précisé, mais 25 % d’entre eux quittent le Québec ».

Donc, selon les données du fédéral, c’est 35 % des demandeurs d’asile du Canada qui se trouvent présentement au Québec, et non pas 55 %. Après avoir été admis ici, plus de 29 000 ont quitté le Québec, en 2022 et 2023, pour une autre province.