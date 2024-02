D’importantes compressions de personnel sont attendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), en voie d’intégrer ses filiales immobilières Ivanhoé Cambridge et Otéra Capital en son sein. Cela sera « plus substantiel » que quelques dizaines de postes, affirme le président et chef de la direction de l’institution, Charles Émond.

« Est-ce que cela sera des dizaines ? Non, a-t-il dit, en marge de la publication des résultats annuels de la Caisse. On parle de quelque chose de plus substantiel au chapitre du nombre d’employés. »

Ensemble, ces deux filiales comptent quelque 640 employés, qui seront intégrées à l’effectif de la CDPQ. Annoncé en janvier dernier, le processus d’intégration, qui doit générer des économies annuelles de 100 millions, est toujours en cours. Les rationalisations ne se limiteront pas aux employés des filiales.

Cette restructuration s’accompagne également du départ de la présidente et cheffe de la direction d’Ivanhoé Cambridge, Nathalie Palladitcheff. Elle doit quitter ses fonctions à la fin avril.

À ses côtés, M. Émond a expliqué que le rebrassage de structures ne signifiait pas un démantèlement de sa filiale immobilière. Ivanhoé Cambridge et Otéra seront intégrées dans le portefeuille de la CDPQ. Elles deviendront des groupes d’investissement.