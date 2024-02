Charles Emond, PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et Nathalie Palladitcheff, PDG d’Ivanhoé Cambridge.

Aidée par les marchés boursiers et obligataires, qui ont « porté » sa « performance », la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a généré un rendement de 7,2 % en 2023. Le bas de laine des Québécois prévient que la prochaine année sera « charnière ».

Ce qu’il faut savoir : La CDPQ gère le régime des rentes du Québec et plusieurs autres régimes de retraite et d’assurance publics et parapublics. Elle a affiché un rendement de 7,2 % en 2023. Cela est légèrement inférieur à son indice de référence, fixé à 7,3 %.

Ce résultat de l’institution québécoise, dévoilé jeudi, est légèrement inférieur à son indice de référence, fixé à 7,3 %. En comparaison, les régimes de retraite canadiens ont obtenu un rendement annuel médian de 9,1 %, selon le sondage de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, qui a été diffusé en janvier dernier.

« L’année 2023 a été marquée par une forte volatilité sur les marchés obligataires et une concentration historique des gains dans une poignée de titres technologiques américains qui ont propulsé les principaux indices boursiers », a affirmé le président et chef de la direction de la Caisse, Charles Émond.

Échelonnée sur cinq ans, la performance de la Caisse se chiffre à 6,4 %, comparativement à un indice de référence de 5,9 %.

Il y a essentiellement deux éléments qui résument l’année 2023 : le rebond dans les secteurs des marchés boursiers et obligataires ainsi que des difficultés du côté des placements privés et de l’immobilier.

Après plusieurs années de rendements intéressants, le secteur des placements privés a peiné l’an dernier avec une performance de 1 %, loin de l’indice de référence (10,5 %). Une augmentation des coûts de financement pour les sociétés, provoquée par des taux d’intérêt plus élevés, a engendré un « ralentissement attendu », affirme la CDPQ.

Ensemble, les catégories des actifs réels en immobilier et en infrastructures ont affiché un résultat positif de 2,2 % loin devant son indice de référence (-4,3 %). C’est grâce au créneau des infrastructures (9,6 %) que l’année s’est soldée par une performance positive.

Le secteur immobilier, confronté à des enjeux structurels comme la popularité du télétravail dans le créneau des immeubles à bureaux, a réalisé un rendement négatif de 6,2 %. Le repositionnement de la filière immobilière de la Caisse vers des secteurs moins volatiles, comme la logistique, a permis de limiter les dégâts.

En présentant ses résultats, le gestionnaire de régimes de retraite a prévenu que 2024 ne serait pas de tout repos. On anticipe un assouplissement monétaire des banques centrales, mais il est difficile de prévoir quand, exactement, les taux d’intérêt vont amorcer leur descente.

Parallèlement, il y a une « multiplication des conflits » dans le monde – comme la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas – et « la moitié de la planète » sera en élections cette année.

« Depuis 2020, les investisseurs doivent composer avec des conditions de marchés qui sont passées d’un extrême à l’autre », souligne M. Émond.

Au 31 décembre dernier, l’actif net de la CDPQ s’établissait à 434 milliards, en progression de 32 milliards. Dans l’économie québécoise, le poids de l’institution se chiffre à 88 milliards, en hausse de 10 milliards sur un an. La Caisse espère voir la taille de ses actifs québécois atteindre 100 milliards dans deux ans.

La performance annuelle de la CDPQ au fil des années :

2023 : 7,2 %

2022 : -5,6 %

2021 : 13,5 %

2020 : 7,7

2019 : 10,4 %