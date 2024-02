(Québec) Dans les studios du FM93, qui se targue d’être la radio privée la plus écoutée à Québec, le journaliste Pierre Blais entame ce qui est devenu depuis quelques mois un rituel hebdomadaire : la lecture des meilleures offres dans les circulaires des épiceries.

« Le houmous est à 2,99 $ chez IGA cette semaine. Ça, ce n’est pas bon, mais des gens aiment ça, alors on le dit », lance-t-il au micro, suscitant le rire entendu de l’animateur Stéphan Dupont.

« À 5,77 $ la canisse de sirop d’érable chez Metro, c’est quand même très bon », ajoute Pierre Blais, qui détaille les meilleures offres des principales enseignes entre quelques échanges sur la conservation des patates ou encore le dégoût de l’animateur pour le brocoli.

Le ton est blagueur. Mais les préoccupations des auditeurs sont bien réelles. Une famille de quatre devra dépenser 700 $ de plus à l’épicerie en 2024, prévoit le Rapport sur les prix alimentaires au Canada 2024.

Le segment est donc né dans ce contexte inflationniste, avec l’objectif simple d’aider les auditeurs à réduire leur facture d’épicerie.

« Les gens disent qu’ils n’ont pas d’argent, et c’est vrai. Moi-même, j’ai de la difficulté à arriver. Mais là, dans ces circulaires, il y en a de l’argent de disponible », explique Pierre Blais, qui a commencé à faire cette revue des circulaires il y a quelques mois seulement.

Je trouve que nos piastres sont difficilement gagnées dans la vie, alors tu es aussi bien de payer le juste prix. Au bout du compte, un tas de petites économies, ça fait de grosses économies. Pierre Blais, journaliste au FM93

Le FM93 n’est pas le seul média à présenter le meilleur des circulaires sur ses ondes. Le contexte inflationniste a poussé plusieurs médias à investir ce créneau. LCN a une rubrique similaire depuis plus d’un an dans son émission À vos affaires. La rubrique « Le combat des circulaires » avait été lancée par l’animateur Pierre-Olivier Zappa.

Il est arrivé que 250 000 téléspectateurs écoutent son segment les mercredis soir, a-t-il récemment expliqué en entrevue sur les ondes du 98,5. « C’est une belle réussite qui témoigne d’une chose : les gens en veulent plus pour leur argent. Dans un contexte d’inflation alimentaire où le panier d’épicerie bondit de 10 % par année depuis deux ans, le seul moyen de s’en sortir, c’est d’éplucher les circulaires », a indiqué Zappa au micro de Patrick Lagacé.

En plus du FM93, Cogeco a aussi une autre chronique circulaires sur les ondes de Rythme FM et d’autres antennes, menée par Jessica Laflamme.

« Ça fait partie des préoccupations des gens, on le sent », explique François Cormier, directeur de l’information et adjoint à la programmation au FM93.

On veut être des radios de proximité et aider nos auditeurs dans leur quotidien. On pense que ça accomplit bien ce rôle-là. François Cormier, directeur de l’information et adjoint à la programmation au FM93

Des rabais populaires comme jamais

La firme de recherche NielsenIQ évalue qu’actuellement, près de 6 articles achetés sur 10 à l’épicerie sont en rabais. Il s’agirait d’un record. C’est d’ailleurs au Québec, plus qu’ailleurs au Canada, que les achats d’aliments en solde sont les plus fréquents, écrivait récemment Marie-Eve Fournier.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE C’est au Québec, plus qu’ailleurs au Canada, que les achats d’aliments en solde sont les plus fréquents.

Pierre Blais, lui, a toujours été intéressé par les circulaires. Mais la montée en flèche de l’inflation a rendu la recherche d’aubaines essentielle pour ce père de trois enfants.

« Je suis surpris de la quantité de gens qui ne le font pas. Pour moi, c’est de l’argent lancé par les fenêtres, dit-il. D’autres vont dire que c’est un investissement de temps qui n’a pas de bon sens par rapport aux économies. Je ne suis pas d’accord avec ça. Ça devient un mode de vie, pas un effort. »

Le journaliste visite souvent quatre ou cinq épiceries différentes dans la semaine pour profiter des meilleurs rabais. « C’est maladif à un moment donné. Le danger, c’est que ça te rende fou ! Mais pour l’instant je vis bien avec tout ça. »