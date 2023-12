Pont de l’Île-aux-Tourtes De mal en pis pour le camionnage

Des retards, des détours et des factures imprévues… la perte d’une autre voie sur le pont de l’Île-aux-Tourtes pour de « six à huit semaines » est une nouvelle tuile pour les entreprises de camionnage, qui peinaient déjà à entrer dans l’île de Montréal et en sortir.