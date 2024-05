Les entreprises qui utilisent plus de cacao pur seront les plus durement touchées par la hausse des prix.

Une récolte ratée, suivie d’une vague de spéculation financière, a fait monter et descendre les prix du cacao en montagnes russes cette année, secouant une industrie dépendante de cultures et de main-d’œuvre bon marché.

J. Edward Moreno The New York Times

Ce n’est pas le cours normal des choses sur le marché du cacao. Pendant une grande partie de la dernière décennie, le prix du cacao dans un indice mondial clé est resté autour de 2500 $ US la tonne métrique. L’année dernière, après de mauvaises récoltes en Afrique de l’Ouest, le prix a commencé à grimper – atteignant 4200 $ US la tonne en décembre, un seuil qui n’avait pas été franchi depuis les années 1970.

Ensuite, les spéculateurs financiers se sont mis à affluer – pariant que les prix continueraient à monter. Ils ont poussé le prix au-dessus de 6000 $ US la tonne en février, 9000 $ US la tonne en mars et 11 000 $ US la tonne à la mi-avril. Depuis, le prix a connu des fluctuations folles, chutant de près de 30 % en seulement deux semaines avant de rebondir de nouveau. Jeudi, le prix était de 8699 $ US la tonne.

Les grandes entreprises alimentaires ont augmenté leurs prix et prévenu qu’elles devraient continuer à le faire si le cacao ne se stabilise pas. Les entreprises qui utilisent plus de cacao pur – plutôt que l’huile de palme et d’autres agents de remplissage présents dans de nombreuses barres chocolatées – seront les plus durement touchées, même si certains fabricants de chocolat haut de gamme notent qu’ils ont toujours payé des prix beaucoup plus élevés pour rémunérer équitablement les agriculteurs.

La situation ne semble pas près de se calmer. Voici ce que vous devez savoir.

Que s’est-il passé avec la récolte de cacao ?

Une combinaison de faibles précipitations, de maladies des plantes et d’arbres vieillissants a entraîné une récolte décevante en Côte d’Ivoire et au Ghana en 2023. Les deux pays produisent environ les deux tiers du cacao mondial, de sorte que la pénurie a durement frappé le marché mondial. Cela continue : l’Organisation internationale du cacao a récemment prévu que la production mondiale sera inférieure à la demande de 374 000 tonnes cette saison, qui se termine en septembre, après un déficit de 74 000 tonnes l’année dernière.

Il n’y a pas de solution rapide à ce problème. Les cacaoyers mettent des années à produire des fruits, ce qui donne peu d’incitations aux agriculteurs à en planter davantage puisqu’ils ne savent pas quel sera le prix de la récolte lorsqu’ils porteront leurs fruits. Certains préfèrent peut-être utiliser une plus grande partie de leurs terres pour cultiver du caoutchouc ou extraire de l’or.

Mais si le déficit de production a alimenté les premières hausses de prix, la spéculation d’investisseurs comme les fonds spéculatifs a fait passer les choses à un autre niveau.

« Oui, il y a des fondamentaux qui déclenchent le mouvement, mais ensuite ces considérations financières s’ajoutent et aggravent la situation », a déclaré Judy Ganes, consultante en matières premières. « C’est dicté par l’argent. »

Comment le prix mondial du cacao est-il fixé ?

Comme toute matière première, le cacao a de nombreux prix différents.

Au Ghana et en Côte d’Ivoire, le gouvernement fixe un taux saisonnier auquel les agriculteurs cacaoyers sont payés, dans un effort pour les protéger de la volatilité des prix mondiaux. Après que les prix du marché ont grimpé en flèche en avril, le ministère de l’Agriculture de la Côte d’Ivoire a accepté d’augmenter ce taux pour le reste de la saison – mais il est encore bien inférieur à la hausse sur les marchés mondiaux des matières premières.

Dans d’autres pays, les agriculteurs sont payés au taux du marché.

Mais les grands acheteurs, comme Hershey et Mondelez, et les négociants en matières premières achètent et vendent du cacao sur les Bourses mondiales, où ils négocient des fèves physiques ainsi que des contrats à terme qui peuvent les obliger à prendre livraison de fèves à une date future.

C’est sur les Bourses mondiales que les prix se sont déconnectés de la réalité sur les exploitations agricoles.

Le prix de référence mondial pour le cacao est un contrat à terme négocié sur l’Intercontinental Exchange – et un acheteur de ce contrat accepte un prix pour une tonne métrique de fèves de cacao à livrer dans l’un des multiples ports de la côte est des États-Unis.

Un facteur important à l’origine de la flambée des prix cette année est que ces contrats à terme sont réglés par la livraison physique du cacao – ce qui signifie que les négociants qui vendent les contrats doivent conserver d’importantes réserves de fèves de cacao. Cela peut entraîner une spirale ascendante, les négociants étant obligés d’acheter plus de cacao pour reconstituer leurs stocks.

Le volume des transactions peut également affecter l’évolution des prix.

En janvier, le nombre de contrats à terme sur le cacao actifs a augmenté de 30 % par rapport à l’année précédente, selon les données de la Commodity Futures Trading Commission.

Mais ce volume de transactions a chuté brutalement à partir d’avril – lorsque les prix ont atteint des sommets – et le plus petit nombre de transactions a entraîné de fortes fluctuations de prix au cours des deux dernières semaines.

Bien que les prix soient redescendus de leur point le plus élevé, ils devraient rester élevés pendant un certain temps, a déclaré Paul Joules, analyste chez Rabobank, « en raison des problèmes systémiques qui prendront un certain temps à résoudre ».

PHOTO MIKE BLAKE, ARCHIVES REUTERS Mondelez et Hershey ont déclaré qu’elles seraient prêtes à pousser les prix plus haut si le coût du cacao restait élevé.

Que cela signifie-t-il pour les tablettes de chocolat ?

Les prix du chocolat augmentent dans l’ensemble. Lorsque Hershey et Mondelez, propriétaire de marques comme Cadbury et Toblerone, ont publié leurs résultats récemment, les fluctuations de prix ont été un sujet de discussion majeur.

Mondelez a déclaré avoir augmenté ses prix d’environ 6 % au cours des trois premiers mois de l’année, et Hershey d’environ 5 %, et les deux ont déclaré qu’elles seraient prêtes à pousser les prix plus haut si le coût du cacao restait élevé. Les deux entreprises ont indiqué que leurs bénéfices avaient augmenté de pourcentages à deux chiffres par rapport à l’année précédente, les consommateurs continuant d’acheter leurs produits malgré la hausse des prix.

Luca Zaramella, directeur financier de Mondelez, a déclaré aux analystes le 30 avril que le marché « surréagissait » et qu’il se corrigerait très probablement dans la seconde moitié de l’année.

« [Néanmoins], a-t-il ajouté, il est absolument essentiel pour nous d’être prêts au cas où le cacao resterait à ces niveaux. » Mondelez pourrait protéger ses bénéfices, a déclaré M. Zaramella, en essayant de sécuriser de grosses commandes de cacao pendant les baisses du marché ou en réduisant les coûts d’autres intrants, comme les ingrédients.

Certains fabricants de chocolat « de la fève à la tablette », qui ont toujours payé une prime pour le cacao qu’ils obtiennent de petits agriculteurs, disent vivre une expérience différente.

« Le prix du cacao de qualité supérieure n’a jamais changé », a déclaré Dan Maloney, qui dirige Sol Cacao, une entreprise de chocolat à New York, avec ses deux frères. « C’est presque comme si le prix du vrac avait rattrapé le prix premium, mais nous avons toujours payé le prix premium. »

M. Maloney a déclaré qu’il payait déjà entre 9000 $ US et 12 000 $ US la tonne pour du cacao de qualité supérieure, qu’il obtient auprès d’agriculteurs du monde entier, en particulier en Amérique latine et en Afrique. Sol Cacao facture 8 $ US pour une tablette de 53 g, tandis qu’une tablette Hershey de 113 g coûte environ 2 $ US.

Ce texte a été publié initialement dans le New York Times.

Lisez l’article original (en anglais ; abonnement requis)