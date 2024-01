Les plus gros syndicats d’employés d’Hydro-Québec lancent une campagne publicitaire afin d’exprimer leurs craintes envers ce qu’ils perçoivent être des intentions de privatisation de la société d’État par le gouvernement Legault.

La Presse

Cette campagne publicitaire lancée sous le thème de « Nos énergies à nous » est pilotée par la centrale syndicale SCFP qui chapeaute les syndicats de 16 000 employés de métiers techniques et d’administration chez Hydro-Québec.

Aux dires du SCFP, dans la foulée du plan de la nouvelle direction d’Hydro-Québec de doubler sa production d’électricité d’ici 2050, on craint notamment que le projet de loi attendu bientôt du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, favorise le développement de projets privés de production et de transport d’électricité au détriment de la société d’État.

Ce n’est toutefois pas l’avis d’analystes experts en énergie comme Pierre-Olivier Pineau, professeur en gestion du secteur de l’énergie à l’École des HÉC de Montréal.

Considérant la forte croissance de la demande d’électricité, M. Pineau estime que de permettre la production d’électricité par des entreprises du secteur privé « n’implique pas qu’Hydro-Québec soit privatisée ou qu’elle perde son rôle ».

« Au contraire, a dit M. Pineau en entrevue à Radio-Canada, cela va encore mieux l’établir comme producteur hydroélectrique, comme transporteur en sol québécois et comme distributeur. Elle a d’ailleurs fort à faire dans ces trois domaines. »