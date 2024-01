Toute nouvelle année vient avec ses promesses. Celle qui débute ne fait pas exception. Voici sept évènements qui se produiront au cours des 12 prochains mois… à moins d’imprévus.

La baisse des taux d’intérêt

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La Banque du Canada, rue Wellington, à Ottawa

Le taux directeur de la Banque du Canada recommencerait à diminuer au printemps, d’après le Mouvement Desjardins. Celui-ci prévoit une première réduction de 50 points centésimaux du taux d’escompte au deuxième trimestre 2024, laquelle serait suivie par deux autres baisses d’ici à la fin du calendrier. Le taux aura donc descendu de 5,25 % à 3,75 %, selon ce scénario. Dans son plus récent discours, le gouverneur de la banque centrale a néanmoins voulu tempérer les attentes des Canadiens. « Quand le Conseil de direction sera convaincu que la stabilité des prix est en voie d’être rétablie, on pensera alors à baisser le taux directeur […], mais il est encore trop tôt pour y penser », a déclaré Tiff Macklem.

Des élections à suivre

PHOTO MANISH SWARUP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le premier ministre Narendra Modi sollicitera un troisième mandat aux élections indiennes de 2024.

Des élections sont à suivre dans quatre pays en particulier. Les Américains choisiront leur président le 5 novembre. La saison des primaires commence le 23 janvier au New Hampshire. Dans une note géopolitique, l’équipe d’économistes de la Financière Banque Nationale (FBN) braque les projecteurs sur l’Inde où le premier ministre Narendra Modi, populaire, sollicite un troisième mandat. À Taïwan, la lutte se fait entre les démocrates progressistes (DPP), proches des Américains, au pouvoir et menant dans les sondages, et le Kuomintang (KMT) qui prône un apaisement avec la Chine. Les Mexicains vont élire leur président en juin 2024. Andrés Manuel López Obrador se retire. Son parti, le MORENA, a choisi comme candidate l’ex-mairesse de Mexico Claudia Sheinbaum, favorite pour remporter le scrutin, selon la FBN.

Ouverture du tunnel du mont Royal

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Chantier du REM sous l’avenue McGill College, en 2020

Luciano D’Iorio, président régional et associé directeur de CDNGLOBAL Québec, a placé le prolongement du Réseau express métropolitain (REM) en haut de la liste de ses 24 idées en 2024. « Le REM va donner un accès rapide au centre-ville. Des étudiants vont s’installer dans les quartiers au nord et à l’ouest, plus abordables », croit-il. Le tunnel sous le mont Royal et les antennes Deux-Montagnes et Ouest-de-l’Île doivent être inaugurés d’ici la fin de 2024. « Les travaux progressent très bien dans le tunnel, confirme Michelle Lamarche, de CDPQ Infra. Les tests doivent commencer à partir de Deux-Montagnes au printemps. » Actuellement, seul le tronçon entre le centre-ville et Brossard est en service.

Le chantier de l’usine Northvolt

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE François Legault a annoncé l’arrivée de Northvolt au Québec en septembre.

Le chantier du plus grand projet industriel de l’histoire du Québec doit se mettre en branle au début de 2024, espère le fabricant de cellules suédois. « Préalablement aux débuts des travaux, nous devons obtenir un permis d’intervention en milieux humides délivré par le ministère de l’Environnement, ainsi qu’un permis de construction délivré par la municipalité de Saint-Basile-le-Grand. À l’heure actuelle, nous sommes en attente », écrit Emmanuelle Rouillard-Moreau, spécialiste des communications chez Northvolt. Le précédent propriétaire du terrain, Quartier MC2 (Luc Poirier et compagnie), a attendu trois ans avant de recevoir un refus définitif à sa demande de la part du Ministère. La facture du complexe, annoncé en grande pompe en septembre dernier, est estimée à 7 milliards.

Des relations tendues au port de Montréal

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Les débardeurs du port de Montréal lors d’une manifestation en 2021

Le contrat de travail des quelque 1200 débardeurs est échu depuis le 31 décembre. Les négociations sont en cours depuis septembre. Les syndiqués regardent avec envie les augmentations salariales de près de 20 % en quatre ans qu’ont obtenues leurs camarades d’Halifax et de Vancouver. « S’il y a eu une entente de principe à Vancouver et pas de loi spéciale, c’est dû à la présence d’un gouvernement minoritaire à Ottawa », lance Michel Murray, conseiller pour le syndicat affilié au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Les relations sont tendues historiquement entre les employeurs maritimes et le SCFP. Des grèves sont survenues en 2020 et 2021, qui ont débouché sur une loi spéciale. Les volumes manutentionnés au port montréalais ont reculé de 4,6 % sur un an.

Inauguration du Royalmount

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Les travaux sur le site du projet Royalmount, en juin dernier

Le centre commercial nouvelle génération qui a fait couler beaucoup d’encre depuis son annonce en 2018 va ouvrir ses portes en août 2024. D’une valeur de 1,4 milliard, la phase 1 de près de 100 000 mètres carrés comptera 35 restaurants et les boutiques de Louis Vuitton, Gucci, RH et Tiffany, confirme Claude Marcotte, associé chez Carbonleo. Un nouveau concept bien-être et beauté, Rennaï, se déploiera sur 3350 mètres carrés. La passerelle piétonne de plus de 30 millions qui enjambe le boulevard Décarie pour rejoindre le métro De la Savane sera inaugurée. C’est une œuvre architecturale en soi, signée Sid Lee, affirme M. Marcotte. La phase initiale comprend aussi une place publique de 7200 mètres carrés, qui accueillera des évènements culturels.

Le resto du 9e étage d’Eaton revit

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le restaurant Le 9e de l’ancien magasin Eaton, à Montréal, rouvrira ses portes en 2024.

L’Île-de-France ouvrira ses portes au printemps 2024 après des travaux d’envergure, assure son propriétaire Ivanhoé Cambridge, filiale de la Caisse de dépôt et placement. L’exploitation du restaurant est confiée à un regroupement d’entrepreneurs comprenant Andy Nulman (cofondateur de Just For Laughs) et Les 7 doigts de la main, qui s’occuperont des évènements publics. Les évènements privés seront gérés par Madeleine Kojakian, fondatrice de Maddy K Atelier, indique Annik Desmarteau, vice-présidente aux bureaux pour le Québec chez Ivanhoé. Les travaux de ce chef-d’œuvre Art déco ont été faits en collaboration avec EVOQ Architecture, firme spécialisée en conservation du patrimoine. Leur coût ne sera pas rendu public. Le courtier Luciano D’Iorio y voit un potentiel pour des réceptions qui ne requièrent pas de réservation de chambres d’hôtel.