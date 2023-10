C’est grâce à un ancien partenaire d’affaires que Tony Accurso a pu éviter la faillite et garder les précieux terrains que son entreprise détient à Montréal et à Terrebonne, même s’il a dû prendre le chemin du pénitencier. À travers une fiducie anonyme, son ex-associé albertain a accepté de lui prêter 50 millions pour payer ses créanciers : Québec, Ottawa, ainsi que les villes de Montréal et de Laval.

L’entrepreneur déchu purge une peine de quatre ans de prison pour son rôle dans un vaste système de corruption à Laval. Il conserve toutefois ses joyaux : un ancien stationnement désaffecté à l’entrée du Quartier chinois et un vaste terrain à Terrebonne. Évaluations municipales totales : près de 40 millions.

Le prêt salvateur

Les registres publics ne contiennent aucune information sur la fiducie qui a sauvé les propriétés d’Accurso. Mais selon une source au fait du dossier qui demande l’anonymat parce qu’elle n’est pas autorisée à le commenter, le financier qui se cache derrière WJM Trust est Walter Martinello, l’ex-partenaire d’affaires d’Accurso, ancien président de son entreprise de construction d’oléoducs, Louisbourg Pipelines.

La Presse a contacté l’avocat d’Edmonton qui représente la fiducie selon les documents fonciers, Gary I. Biasini. Il n’a toutefois fourni aucun commentaire, et Walter Martinello n’a pas répondu à nos appels.

Responsable des procédures d’insolvabilité d’Accurso et de ses entreprises chez Raymond Chabot, Jean Gagnon n’a pas souhaité s’étendre sur l’identité du financier. Il confirme toutefois que le chèque de 50 millions était la clé pour éviter la « vente de feu ». « C’est le financement qui était requis pour régler l’ensemble des procédures d’insolvabilité », dit-il.

L’avocat qui a négocié le financement d’Accurso, Guillaume Rochon, chez Ravinsky Ryan Lemoine, n’a pas voulu commenter l’entente.

48 millions pour redevenir solvable

En février, Accurso et son entreprise Simard-Beaudry se sont entendus avec leurs créanciers pour payer 48 millions en impôts et en remboursement des coûts de la corruption. Constructions Louisbourg ltée a fait faillite.

Selon nos informations, toutes les tentatives pour trouver les fonds nécessaires ont échoué avant de contacter Walter Martinello. Tant les banques que les prêteurs privés sourcillaient devant les terrains qu’Accurso offrait en garantie, lourdement grevés par une hypothèque de 62 millions en faveur de Revenu Canada.

Après le paiement des créanciers publics, Ottawa a radié son hypothèque, fin juin.

Accurso tâte le marché

À partir de sa cellule, Accurso tâte aujourd’hui le marché pour son joyau du Quartier chinois, à proximité de la tour d’Hydro-Québec et à un jet de pierre du Centre hospitalier de l’Université de Montréal. La firme de courtage Marcus & Millichap fait circuler depuis deux semaines un prospectus annonçant la mise en vente du terrain de 37 458 pieds carrés, à l’angle des boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque.

« La combinaison de sa taille substantielle, de son emplacement exceptionnel et de sa proximité des services rendent ces lots très attrayants et en font une occasion d’investissement prometteuse pour de potentiels promoteurs », selon la fiche, rédigée seulement en anglais.

Le terrain fait l’objet d’un « appel d’offres » : aucun prix n’est affiché. Dans ce type de mise en marché, le vendeur n’est généralement pas tenu de conclure une transaction si les offres ne lui conviennent pas.

Le terrain du Quartier chinois est l’un des derniers sites non développés du secteur. La Ville a d’ailleurs publié un droit de préemption dessus « aux fins de logement social » : avant d’accepter toute offre, l’ex-entrepreneur devra l’offrir à la municipalité, au même prix.

Montréal évalue le terrain à 15 millions, mais il pourrait se vendre deux fois plus cher en vertu des possibilités de construction permises, selon des courtiers consultés par La Presse.

Accurso aurait pu toucher encore plus s’il avait réussi à vendre la propriété dans les dernières années, alors que le marché était beaucoup plus dynamique.

En plus du droit de préemption de la Ville, le nouveau plan d’urbanisme du Quartier chinois a aussi de quoi refroidir les ardeurs des acheteurs potentiels : Montréal a diminué du tiers la densité de construction permise dans la partie sud du terrain.

Un projet présenté il y a 18 ans IMAGE ISSUE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE MONTRÉAL Une maquette du projet qui avait été approuvé par la Ville pour le terrain En 2005, alors qu’elle était contrôlée à la fois par le Fonds de solidarité FTQ et Accurso, la société qui détient le terrain avait déposé un projet particulier pour construire un immeuble commercial et résidentiel de 10 étages sur le site. Elle avait 10 ans pour réaliser le projet. Après son divorce avec le Fonds FTQ en 2010, l’ancien stationnement à l’emplacement stratégique est resté à l’abandon, coincé dans les limbes du conflit entre l’homme d’affaires et les pouvoirs publics.