Cette semaine, Réjean Bourgault, directeur national chez Amazon Web Services Canada (AWS), répond à nos questions sur le leadership

Alors que plusieurs s’en inquiètent, vous avez une perception très positive de l’intelligence artificielle (IA). Pour quelles raisons ?

Ça fait déjà plus de 20 ans que nous faisons de l’IA chez Amazon. Si vous passez une commande sur Amazon.ca, en arrière de ça, il y a beaucoup d’IA. Dans les centres de tri où les commandes sont reçues et distribuées, nous avons des robots, c’est aussi de l’IA. Dans la Formule 1, il y a de l’IA, tout comme pour les statistiques de la Ligue nationale de hockey. Dans le domaine de la santé, une entreprise de Seattle a réussi à faire une cartographie du cerveau humain, ce qui donne de l’espoir pour guérir le parkinson et l’alzheimer. Je pense que l’avènement de l’IA est aussi significatif que l’avènement de l’internet, sinon plus. L’internet a démocratisé l’accès à l’information et l’IA va démocratiser la technologie. On n’est qu’au début. C’est motivant, parce qu’il y a plein de clients qui s’y intéressent. Et il n’y a pas d’IA sans infonuagique.

Est-ce qu’il y a une différence entre la culture d’entreprise d’Amazon Web Services Canada (AWS) et celle d’Amazon ?

C’est la même culture d’entreprise, même si nous avons une structure avec deux présidents. Amazon, c’est l’endroit où les gens commandent des produits et AWS, c’est la division infonuagique. AWS permet d’avoir accès à tout ce qu’on trouve dans un centre de données par une connexion internet. Nous avons comme clients les organisations gouvernementales et des entreprises comme le Groupe Aldo, Stingray et la Banque Nationale. On est régis par 16 principes de leadership très forts, notamment l’obsession du client, apprendre et être curieux, voir grand et obtenir des résultats.

Comment ces principes se traduisent-ils au quotidien ?

Prenons l’obsession du client. On travaille à rebours avec les besoins du client. On prend un besoin très précis et avant même d’écrire la première ligne de code ou de commencer à développer un produit, on écrit le communiqué de presse avec des citations, celui qui va sortir dans deux ou trois ans. C’est la première chose qu’on fait. Si le communiqué est accepté, on va écrire une à six pages qui décrivent le produit, ensuite on va faire la production et coder le produit. Une autre chose qui semble très particulière pour quelqu’un qui arrive de l’extérieur : on ne fait jamais de PowerPoint. La plupart des réunions d’affaires vont durer une heure. Les 25 premières minutes, on lit en silence comme si on était dans une bibliothèque. Quand mon grand patron est venu nous visiter à Ottawa, on a voulu lui expliquer ce qu’on avait fait ces dernières années, le défi de cette année et les possibilités. On a commencé par lire en silence un document de six pages avec une vingtaine de pages d’annexes. Ensuite, on a débattu du document. C’est très efficace. C’est plus difficile d’écrire six pages que 40 diapositives de PowerPoint, parce que je dois être précis et déployer beaucoup d’énergie pour choisir les bons mots.

Vous avez aussi les équipes à deux pizzas…

L’idée, c’est de dire : si on devait nourrir l’équipe, ça ne prendrait pas plus que deux pizzas. Quand vous allez passer une commande sur Amazon.ca, en arrière, il y a des centaines de petites équipes. Une va s’occuper du clic, l’autre de la facturation, une autre d’amener la bonne recommandation. On appelle ça des microservices. Ce sont toutes des équipes basées sur le concept des deux pizzas. Souvent, nos clients vont utiliser ce principe après l’avoir vu chez nous.

Est-ce que l’infonuagique peut être verte ?

On a fait beaucoup d’études et sondé beaucoup d’entreprises : 80 % disent qu’elles économisent de l’énergie en utilisant l’infonuagique, parce que c’est moins énergivore que les centres de données traditionnels. AWS maximise les ressources et on a développé nos propres microprocesseurs. L’un d’eux, Graviton, est 60 % moins énergivore qu’une puce normale des centres de données. D’ici 2025, on ne va utiliser que de l’énergie renouvelable.

AWS offre du soutien aux jeunes pousses dans le secteur des technologies depuis 15 ans. Quel est ce nouveau prix qui sera remis dans le cadre de l’émission Dans l’œil du dragon, présentée à Radio-Canada ?

AWS était une jeune pousse au début. On a commencé très petit en 2006 avec deux services, puissance de calcul et stockage. En 2024, on est rendu à 240 services et près de 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Notre programme Activate a donné jusqu’à présent 6 milliards en bourses à 280 000 jeunes pousses dans le monde. Puis, on s’est dit qu’on avait de belles jeunes pousses au Québec et qu’on avait envie de les aider. On a pensé à l’émission Dans l’œil du dragon. On cherche une entreprise qui a déjà démontré qu’elle avait le sens des affaires et qui utilise la technologie. Il faut qu’on voie un lien entre la technologie IA et la croissance de l’entreprise. On donne une bourse de 100 000 $, dont une partie en argent, une autre en crédits technologiques pour utiliser le nuage, en mentorat technique et en mentorat d’affaires.