L’arrivée des beaux jours rime souvent avec terrasse et apéro. Or, le verre siroté à l’extérieur pourrait coûter plus cher cet été puisque la SAQ annonce une hausse globale de 0,7 % sur le prix de ses produits.

Au total, ce sont 2096 bouteilles qui subiront une augmentation à partir du 26 mai, a annoncé la société d’État. Le président et chef de la direction de la SAQ, Jacques Farcy soutient tout de même que ses équipes ont été en mesure de limiter les hausses.

« Nos équipes ont su négocier à la baisse nos coûts de transport maritime, ce qui nous a permis de limiter la hausse de prix annoncée aujourd’hui, et ce au bénéfice de notre clientèle, a-t-il déclaré dans un communiqué. Nous maintenons ainsi des prix justes et compétitifs, un élément incontournable de notre expérience-client. Avec la profondeur de l’offre de produits de la SAQ et la qualité du service-conseil de nos collègues en succursale, chaque client continuera à trouver un vin ou un spiritueux qui répond à la fois à ses attentes et à son budget. »

Cette augmentation comprend la hausse du coût d’achat, qui se négocie deux fois par année avec les fournisseurs, et la marge plus grande que la SAQ a décidé de se prendre sur chaque bouteille.