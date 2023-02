La section Affaires de La Presse accorde un espace à une lettre d’opinion d’un acteur du monde des affaires. Entrepreneurs et gestionnaires, la parole est à vous. Soulevez des questions, faites part de vos expériences, proposez des solutions, exprimez vos opinions.

Isabelle Cyr Cofondatrice de 55+ YOGA

J’ai lancé une entreprise à 50 ans, en pleine pandémie. Oui, oui, vous m’avez bien lu ! Mon conjoint et moi avons quitté notre stabilité financière, nos emplois respectifs et toute la sécurité qui s’y rattachait pour fonder notre entreprise de yoga en formule virtuelle. Le concept était plutôt audacieux, en raison de l’utilisation de la technologie pour la clientèle ciblée, mais les résultats furent rapidement impressionnants !

Nous sommes nés en pleine pandémie et vivons une croissance exceptionnelle. À 50 ans, on a choisi de vivre un rêve que nous avions envie de réaliser depuis longtemps : plonger dans le monde des affaires. Nous avions respectivement un bagage professionnel en marketing touristique et en technologie de l’information, mais souhaitions relever ce grand défi qui correspondait à notre choix de vie. Alors que certains discutent autour de nous de « préretraite », je peux vous dire que nous n’avons jamais autant travaillé... dans le plaisir ! Mais quel lien y a-t-il avec notre âge ? Sincèrement, aucun !

Récemment, un reportage présentait le portrait de cette Sherbrookoise qui, à 84 ans, est retournée sur le marché du travail afin de se joindre à l’équipe d’une boutique de vêtements. Elle est adorée de la clientèle, possède une discipline de vie saine, est toujours à l’heure, a plein d’histoires à raconter et s’émancipe dans son nouvel emploi.

Des témoignages de nos clients qui, malgré leur âge, restent actifs, en santé et parfaitement « connectés », nous en recevons chaque jour ! Notre clientèle est âgée de 45 à 88 ans. En effet, notre doyenne de 88 ans est en pleine forme, ne manque jamais un cours de yoga et nous inspire énormément ! D’ailleurs, voilà un autre mythe à déconstruire : nos clients sont tout à fait habiles avec la technologie ! Il faut cesser de faire un parallèle douteux entre l’âge et la capacité d’un individu à créer, à se réinventer... et à continuer de rêver !

PHOTO FOURNIE PAR ISABELLE CYR Isabelle Cyr et son conjoint

On ne connaît pas les histoires de tous nos clients, évidemment, mais un lien fort semble les unir : ils arrivent à un point où ils n’ont plus rien à prouver à qui que ce soit et ont simplement envie de continuer à développer leur plein potentiel. Comme nous, ces femmes et ces hommes cherchent à se réinventer, à bouger plus et, mieux, à apprendre de nouvelles choses et à stimuler au maximum leur créativité. Lancer notre entreprise nous a fait réaliser à quel point ils ont des anecdotes formidables à raconter et combien nous mériterions tous de bénéficier ne serait-ce que d’une toute petite étincelle de leur savoir. Comme entrepreneurs, nous apprenons aussi qu’être actif dans ce que tu aimes contribue à conserver cette pleine autonomie physique et mentale. Avant, je travaillais 70 heures par semaine. Aujourd’hui, je travaille autant, mais je le fais pour moi et dans la plus grande reconnaissance de ce qui m’arrive !

Notre entreprise est là pour de bon parce que c’est beau de réaliser à quel point on peut faire du bien à nos apprentis yogistes de 50 ans et plus. On comprend que l’entrepreneur a aussi une mission sociale. La nôtre est de contrer cette idée ridicule que l’on flanche avec l’âge et de soutenir ces personnes qui ne cherchent qu’à s’allumer à de nouvelles choses. Notre clientèle me fascine, elle m’apprend aussi à quel point nos aînés sont précieux. Vieillir, comme entrepreneurs, mais vieillir tout court, c’est magnifique !