Louis Têtu avait un message bien précis à véhiculer lundi en prononçant une allocution devant des dirigeants d’entreprises et des gens d’affaires.

« Aujourd’hui sur l’internet, le produit et le service sont des commodités. C’est l’expérience qui compte », a dit le chef de la direction de Coveo, lundi midi, devant 300 personnes rassemblées pour un évènement organisé par le Cercle canadien au Palais des congrès de Montréal.

« Sans vouloir provoquer, je pense qu’il n’y a pas assez d’entreprises qui comprennent ça », ajoute le patron de l’entreprise de Québec, spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au commerce en ligne.

L’expérience à laquelle il fait référence est l’expérience client. « Nous sommes dans une économie d’expériences », affirme l’entrepreneur techno de 58 ans.

« La capacité de livrer cette expérience n’est possible que par l’intelligence artificielle. Elle n’est pas possible humainement », croit-il.

« Dans le domaine de l’intelligence artificielle, la question n’est pas de savoir si on doit l’adopter, la vraie question est de savoir si on veut compétitionner contre ça. Parce que fondamentalement, ce sont des entreprises qui, grâce à des algorithmes comme les nôtres, sont capables non seulement de donner une meilleure expérience à leurs clients, mais de le faire en maximisant leurs profits. »

L’IA procure un avantage concurrentiel

Louis Têtu soutient que cette technologie est « extrêmement puissante » et amène un avantage concurrentiel.

Il faut prendre ça au sérieux. Un détaillant n’est pas capable de compétitionner contre Amazon ou contre un détaillant équipé d’une technologie comme celle-là permettant de livrer une meilleure expérience. Louis Têtu, PDG de Coveo

Il soutient qu’une entreprise qui ne serait pas assez « agressive » dans l’adoption de la technologie va nécessairement perdre des parts de marché.

Il ne fait aucun doute pour lui que l’intelligence artificielle transformera le monde des affaires et des consommateurs d’une manière que nous n’avons pas vue depuis la création de l’internet.

En plus d’être chef de la direction de Coveo, Louis Têtu en est le président du conseil d’administration. Cette entreprise de 800 employés a fait le saut en Bourse il y a deux ans, une opération ayant permis à l’entreprise de récolter un quart de milliard pour renforcer sa situation financière et l’aider à poursuivre sa stratégie de croissance.

Après avoir été initialement fixé à 15 $ pour ses débuts en Bourse à l’automne 2021, le titre de Coveo s’est fait bousculer avec l’ensemble du secteur technologique au cours de la dernière année. Depuis son creux de 4 $ atteint à l’automne, l’action a rebondi et vaut aujourd’hui 8 $ à la Bourse de Toronto.

Comptant notamment des entreprises comme Bell, FedEx et l’épicier Metro parmi ses quelque 700 clients, Coveo a été fondée il y a 18 ans par Laurent Simoneau, aujourd’hui président et chef de la technologie, Marc Sanfaçon, vice-président principal à la technologie, et Richard Tessier, vice-président principal aux produits.