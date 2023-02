Après EBOX, Distributel et VMedia, au tour d’un autre fournisseur internet indépendant, oxio, d’être acquis par une plus grosse entreprise.

Cogeco a annoncé ce mardi qu’elle avait acquis les activités du fournisseur internet montréalais oxio, lancé en 2019 et qui avait réalisé une percée rapide dans les marchés québécois et ontarien en misant sur l’infonuagique et la transparence dans ses tarifs. Oxio, précise-t-on dans le communiqué, « continuera d’exercer ses activités de manière indépendante et de servir ses clients sous sa propre marque ».

En mai 2021, selon ce que rapportait La Presse, oxio comptait 20 000 clients au Québec et 1000 en Ontario. 90 % de sa clientèle est âgée entre 20 et 35 ans. La jeune entreprise s’est notamment démarquée par une explication en détail de ses tarifs, disponible sur son site internet. Son forfait internet illimité à 30 Mb/s, par exemple, était offert à 50 $ par mois, dont 36 $ allait au réseau, 5 $ aux salaires et 4 $ aux profits d’oxio.

Une « marque attrayante »

À titre de fournisseur indépendant, oxio utilise principalement le réseau de Vidéotron au Québec et celui de Rogers en Ontario.

« Au moment où nous prenons la décision stratégique de nous concentrer exclusivement sur la croissance de nos activités liées à notre logiciel, Cogeco s’est présentée comme la meilleure entreprise pour servir nos clients de services internet », a déclaré dans le communiqué Marc-André Campagna, chef de la direction et cofondateur d’oxio.

« Oxio est une marque attrayante qui jouit d’un niveau élevé de satisfaction auprès de sa clientèle et qui a une excellente équipe, a renchéri dans le communiqué Frédéric Perron, président de Cogeco Connexion. Son service internet résidentiel, fondé sur une expérience entièrement numérique, est un bel ajout à notre vaste gamme de services de télécommunications de très grande qualité. »

Il n’a pas été possible de parler à M. Campagna au moment d’écrire ces lignes. Du côté de Cogeco, on a décliné la demande d’entrevue de La Presse. « Pour le moment nous n’accordons pas d’entrevue et ne commenterons pas l’annonce de ce matin puisque nous concentrons nos efforts sur nos employés », a déclaré par courriel la porte-parole Anastasia Unterner.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Marc-André Campagna, chef de la direction et cofondateur d’oxio

Cogeco, précise-t-on dans le communiqué, devient également titulaire d’une licence pour la plateforme informatique appelée gaiia, qui sera désormais au cœur des activités d’oxio.

« Les télécoms utilisent des centaines de logiciels, ils sont mal intégrés et nous, on en fait une plateforme, avait expliqué en entrevue à La Presse M. Campagna en 2021. On a développé un logiciel pour nos agents du service à la clientèle qui permet d’automatiser les processus qui étaient faits par des tâches manuelles. Les clients peuvent commander en moins de 5 minutes. »

Examen du CRTC

Oxio est le plus récent fournisseur indépendant à être racheté par une plus grosse entreprise, après EBOX et Distributel acquis par Bell et VMedia passé dans le giron de Vidéotron. Telus a également procédé à deux plus petites acquisitions, Altima Telecom de Montréal et Start. ca de London. Interrogée sur cette vague d’acquisitions de fournisseurs indépendants, la nouvelle présidente du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), Vicky Eatrides, avait eu cette réponse à La Presse en janvier dernier : « Pour l’internet, c’est clair que notre politique n’a pas l’effet qu’on cherchait sur les prix. On examine la politique, on va revenir bientôt là-dessus. »

Bien des observateurs avaient prédit la disparition de fournisseurs indépendants après une décision controversée du CRTC en mai 2019, qui avait annulé des baisses substantielles du tarif de l’internet de gros. Ce sont ces tarifs que paient les fournisseurs indépendants pour accéder aux réseaux des plus gros fournisseurs comme Bell, Vidéotron, Telus et Rogers.

Le cofondateur d’oxio, Marc-André Campagna, prévenait lui-même dans une entrevue à La Presse en mai 2022 que « beaucoup de joueurs indépendants risquent de mourir dans les prochaines années ».

« On était en choc post-traumatique des dernières décisions [du CRTC] », avait-il alors déclaré. Il avait toutefois assuré qu’oxio était en bonne posture. « On est un joueur innovant dans l’industrie, on est probablement le seul indépendant qui est en croissance sur le marché en ce moment […] On a une flexibilité que les autres n’ont pas. »

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Selon une note de Desjardins Marché des capitaux, elle serait comprise entre 20 et 35 millions, un montant qui sera éventuellement précisé à la mi-avril lors de l’annonce des résultats de Cogeco. Selon les analystes financiers Jérôme Dubreuil et Phil Cvercko, l’ajout d’une deuxième marque de commerce à Cogeco, la seule entreprise de télécommunications publique au Canada à n’en offrir qu’une, sera bénéfique. Ils notent qu’il reste peu de revendeurs internet. « On s’attend à ce que le rythme de la consolidation ralentisse », précisent-il.