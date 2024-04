Entre janvier et mars, le groupe de Dearborn (Michigan) a engrangé un chiffre d’affaires de 42,8 milliards de dollars (+3 % sur un an) malgré un « léger » repli du nombre de véhicules expédiés.

(New York) Le constructeur automobile américain Ford a publié mercredi des résultats contrastés au premier trimestre, dépassant les attentes des analystes avec son bénéfice par action qui est la variable qu’ils affectionnent le plus.

« Je pense que c’est un trimestre vraiment solide », a commenté John Lawler, directeur financier du groupe, auprès de journalistes, soulignant les bonnes performances de Ford Blue (véhicules à combustion et hybrides) et de Ford Pro (utilitaires).

En revanche, Ford Model e (véhicules électriques) a enregistré une perte sur le trimestre « à cause d’une baisse des prix dans le secteur », a-t-il expliqué.

Entre janvier et mars, le groupe de Dearborn (Michigan) a engrangé un chiffre d’affaires de 42,8 milliards de dollars (+3 % sur un an) malgré un « léger » repli du nombre de véhicules expédiés.

Il a progressé « ces trois dernières années et nous prévoyons de faire de même sur l’exercice 2024 », a-t-il indiqué.

Le bénéfice net trimestriel a reculé de 0,4 % à 1,3 milliard de dollars, se situant en-dessous du consensus des analystes de FactSet (1,77 milliard).

Mais, rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il fait mieux avec 49 cents, contre 43 cents qui étaient anticipés.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l’action Ford progressait de 2,32 %.

« Avec des stocks de voitures à des niveaux bien supérieurs et un scénario de taux d’intérêt élevés sur la durée qui se dessine, nous pensons que les prix des véhicules neufs vont rester sous pression et que les promotions et autres remises vont se multiplier », ont commenté les analystes de CFRA, dans une note, saluant des « résultats solides ».

Fourchette haute

Pour 2024, le groupe a maintenu sa prévision de bénéfice avant impôts hors exceptionnels situé entre 10 et 12 milliards de dollars, précisant s’attendre à arriver « vers le haut de la fourchette ».

En revanche, il s’est montré un peu plus ambitieux concernant le flux de liquidités disponibles à données comparables : il table désormais sur 6,5 à 7,5 milliards de dollars, contre 6 à 7 milliards visés auparavant.

Le groupe a précisé être toujours confiant dans son plan de réduction de coûts de 2 milliards de dollars (matières premières, transport, production), qui devrait se voir dans les comptes au second semestre, ont précisé les dirigeants lors d’une audioconférence avec des analystes.

La branche Ford Pro a généré un chiffre d’affaires de 18 milliards de dollars, bondissant de 36 % grâce à une production supérieure des puissants pick-up Super Duty.

Mais Ford Blue a connu un trimestre moins rose, avec un recul de son chiffre d’affaires (-13,14 % à 21,8 milliards de dollars) et une baisse des ventes aux concessionnaires, du fait de la montée en puissance de la production du modèle 2024 du pick-up vedette F-150.

Les ventes de véhicules hybrides ont progressé de 36 %, sur la lancée de l’objectif d’une croissance de 40 % sur l’ensemble de l’année.

Le chiffre d’affaires de la branche Ford Model e n’a atteint que 100 millions de dollars sur le trimestre, contre 700 millions un an plus tôt. Il avait grimpé à 1,8 milliard aux deuxième et troisième trimestre, avant de s’affaisser un peu à 1,6 milliard au quatrième.

Elle affiche une perte avant impôts de 1,3 milliard de dollars sur le trimestre.