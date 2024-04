(New York) Le constructeur automobile américain General Motors a relevé mardi ses prévisions pour l’ensemble de l’année, profitant au premier trimestre d’une bonne situation en Amérique du Nord qui a compensé une contreperformance en Chine.

Agence France-Presse

Sur les trois premiers mois de l’année, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 43 milliards de dollars (+7,6 %) et un bénéfice net de 2,98 milliards de dollars (+24,4 %).

C’est mieux que les prévisions des analystes qui tablaient respectivement sur 41,10 milliards et 2,39 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels-donnée privilégiée par les marchés-, le bénéfice ressort à 2,62 dollars. Le consensus des analystes prévoyait 2,13 dollars.

Le groupe a notamment constaté la persistance d’une forte demande aux États-Unis pour les pick-up et les VUS.

« Au niveau mondial, nos équipes saisissent toutes les opportunités en se concentrant sur la rentabilité pour s’appuyer sur notre solide début de 2024 », a commenté la directrice générale Mary Barra, dans une lettre adressée aux actionnaires.

« C’est la raison pour laquelle nous relevons nos prévisions pour l’ensemble de l’année », a-t-elle précisé.

Ainsi, le bénéfice net est désormais attendu dans une fourchette de 10,1 à 11,5 milliards (contre 9,8-11,2 milliards anticipés auparavant) et, rapporté par action et à données comparables, il devrait se situer entre 9 et 10 dollars (contre 8,50 à 9,50 dollars).

« Le trimestre a été très solide. Nous avons renforcé tous nos piliers stratégiques et nous avons augmenté nos parts de marché aux États-Unis, en particulier dans les pick-up de grande taille », a indiqué à des journalistes Paul Jacobson, directeur financier du groupe.

Il a néanmoins noté des « défis de production au niveau international », qui ne devraient selon lui pas avoir « d’impact important » sur l’activité future.

Par ailleurs, contrairement aux anticipations de GM d’une baisse des prix en 2024, M. Jacobson a indiqué qu’ils avaient été « essentiellement stables » au premier trimestre.

Mais le constructeur s’attend toujours à un repli de l’ordre de 2 à 2,5 %.

En Chine, il a enregistré une perte d’environ 100 millions de dollars mais, d’après le directeur financier, la situation devrait « se normaliser » et l’activité repasser dans le vert.

Dans les échanges électroniques avant l’ouverture de la Bourse de New York, l’action GM progressait de près de 3 %.