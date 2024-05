Au moment de se placer à l’abri de ses créanciers, le 5 mars dernier, Groupe Juste pour rire traînait des créances garanties et non garanties d’environ 50 millions.

Un tandem formé du Cirque du Soleil et de KOTV, ComediHa ! ainsi que Groupe Entourage sont les trois options québécoises sur la table pour acquérir le Groupe Juste pour rire (JPR), a appris La Presse. Deux autres prétendants établis à l’extérieur de la province convoitent également le géant de l’humour.

Ces trois groupes québécois n’ont pas voulu, mardi, commenter les informations de La Presse colligées auprès de plusieurs sources proches du dossier. À l’approche de l’échéance du 6 mai, ils s’affairent à peaufiner leurs offres finales respectives dans l’espoir de mettre la main sur l’entreprise insolvable.

Responsable du processus de vente en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), le contrôleur Christian Bourque, de la firme PwC, a réitéré, au cours d’un échange mardi, qu’il ne pouvait divulguer l’identité des finalistes.

En raison du nombre limité de repreneurs potentiels, M. Bourque avait cependant signalé à la Cour supérieure du Québec, qui supervise le processus, que des noms risquaient d’être éventés.

« C’est un petit milieu, je pense que les gens le savent, avait dit le contrôleur, lundi, devant le juge David R. Collier. Il peut y avoir un peu de commérage. Nous, on ne l’a pas divulgué [le nom des finalistes]. Le périmètre d’acheteurs sérieux n’est pas si immense. »

Alliance fiscale

Le Cirque du Soleil a décidé de mettre le pied à l’étrier en s’alliant avec KOTV. On parle d’un partenariat dans lequel l’entreprise dirigée par Louis Morissette s’occuperait du volet spectacles et festivals, tandis que le géant du cirque hériterait des émissions télé, dont les fameux Gags.

Comme c’était le cas avec Bell, Groupe CH et la firme américaine Creative Artists Agency, la stratégie de ce tandem est de s’assurer que l’entreprise propriétaire de la grand-messe montréalaise de l’humour soit québécoise – afin de bénéficier des crédits d’impôt du gouvernement du Québec.

Issu du milieu de l’humour, M. Morissette est diplômé de l’École nationale de l’humour (1996) et a été l’un des membres fondateurs des Mecs comiques (avec Alex Perron et Jean-François Baril). Il a été l’auteur principal et directeur artistique du Bye bye en 2003, 2008, 2010 et 2011, en plus de jouer des rôles dans les émissions de 2011 à 2015.

Le Cirque du Soleil, lui, est contrôlé par la firme canadienne Catalyst Capital et d’autres firmes américaines spécialisées dans les stratégies de crédit et de dettes.

Québecor, indirectement

ComediHa !, qui compte Québecor parmi ses actionnaires minoritaires depuis 2018, ainsi que le Groupe Entourage, qui s’est associé avec un acteur international dans ce dossier, présentent des similitudes avec JPR. Ces deux entreprises possèdent déjà une expertise bien établie en matière de production de spectacles, de production télévisuelle ainsi que de distribution.

Enracinée à Québec, ComediHa ! avait repris la production de la comédie musicale Waitress, initialement produite par JPR, dans la foulée de sa débâcle financière. L’entreprise est aussi derrière le festival d’humour à Québec, le ComediHa ! Fest-Québec. De son côté, le président du Groupe Entourage, Eric Young, a travaillé chez JPR au tournant des années 2000, avant de mettre sur pied sa propre entreprise.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible de déterminer l’identité des deux autres groupes émanant de l’extérieur du Québec.

Selon l’échéancier du plus récent rapport de PwC, le contrôleur devrait avoir choisi le gagnant le 10 mai prochain. Puisque l’échéance arrive à grands pas, JPR vient de s’adresser au gouvernement du Québec dans l’espoir de continuer à bénéficier de son appui financier.

« Une relance des activités prochaine est donc très envisageable, sans oublier qu’il pourrait être possible de tenir un évènement [festival d’humour] cet été, mais surtout repartir les opérations complètes afin de revenir très forts en 2025 », écrit le président exécutif et chef de la direction financière de JPR, Alain Boucher.

La Presse a pu consulter la missive, qui rappelle au gouvernement Legault l’importance de son « support » pour la « relance du plus grand festival d’humour au monde ». En 2023, la grand-messe humoristique avait obtenu une subvention de 1,8 million de Québec ainsi qu’une somme similaire de la part du gouvernement Trudeau.

Au moment de se placer à l’abri de ses créanciers, le 5 mars dernier, JPR traînait des créances garanties et non garanties d’environ 50 millions. La Banque Nationale était le principal prêteur garanti (17 millions) du spécialiste de l’humour.

Les finalistes québécois en bref KOTV Création : 2011

Siège social : Montréal

Président : Louis Morissette

Secteur d’activité : production télévisuelle

Divisions : KOTV (télé), KO24 (films), KO Scène (spectacles), KO Média/Édition (magazines et livres) Cirque du Soleil Création : 1984

Siège social : Montréal

Président et chef de la direction : Stéphane Lefebvre

Secteurs d’activité : production de spectacles, productions multimédias, thématiques et évènements spéciaux ComediHa ! Création : 1997

Siège social : Québec

Président et chef de la direction : Sylvain Parent-Bédard

Secteurs d’activité : production de spectacles et d’émissions, gestion d’artistes, distribution

Bureaux : Montréal et Hollywood Groupe Entourage Création : 2007

Siège social : Longueuil

Président : Eric Young

Secteurs d’activité : production de spectacles, gérance d’artistes, télévision, média, édition et musique