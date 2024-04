PepsiCo a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 2 % pour atteindre 18,3 milliards pour la période allant de janvier à avril. C’est plus que les 18 milliards prévus par Wall Street, selon les analystes interrogés par FactSet.

PepsiCo a enregistré un chiffre d’affaires meilleur que prévu au premier trimestre grâce à une forte demande à l’échelle internationale pour ses collations et boissons.

Dee-ann Durbin Associated Press

L’entreprise basée à New York a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 2 % pour atteindre 18,3 milliards pour la période allant de janvier à avril. C’est plus que les 18 milliards prévus par Wall Street, selon les analystes interrogés par FactSet.

Pepsi a réitéré ses prévisions financières pour 2024, comprenant une croissance interne des revenus de 4 %. La société s’attend à revenir à des taux de croissance plus normaux cette année, après plusieurs années de hausses de prix poussées par l’inflation.

Cela a peut-être déçu les investisseurs habitués à une croissance plus forte chez PepsiCo. L’année dernière, le chiffre d’affaires interne a, par exemple, augmenté de 9,5 %. Les actions de PepsiCo chutaient de plus de 2,5 % mardi matin.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires de Frito-Lay a augmenté de 2 % tandis que les ventes de boissons Pepsi ont augmenté de 1 %. Les ventes ont été affectées par un rappel au début du trimestre de céréales, de barres et de collations Quaker Oats en raison d’une contamination potentielle à la salmonelle. Les ventes de Quaker Foods ont chuté de 24 % au cours du trimestre.

Toutefois, la société a affiché une croissance de ses ventes de 11 % en Asie-Pacifique et de 10 % en Europe.

Le président-directeur général de PepsiCo, Ramon Laguarta, a indiqué que la société était optimiste quant à la poursuite de la demande des consommateurs cette année aux États-Unis et ailleurs.

« Nous pensons que le consommateur, à l’échelle mondiale, est très résilient, a affirmé M. Laguarta lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs. Cela s’appuie essentiellement sur deux faits : un chômage très faible ou assez faible à l’échelle mondiale et les salaires augmentent à un bon rythme dans la majorité des pays dans lesquels nous participons. »

Cependant, M. Laguarta a apporté une certaine réserve. Les dépenses de consommation en Chine restent timides, a-t-il indiqué. PepsiCo surveille également de près les consommateurs à faible revenu aux États-Unis, qui achètent moins de collations ou se tournent vers les marques de magasin face à la hausse des prix.

PepsiCo s’est fortement appuyée sur des augmentations de prix au cours des deux dernières années pour lutter contre la hausse des coûts des ingrédients. Le quatrième trimestre 2023 a été le huitième trimestre consécutif d’augmentation des prix à deux chiffres en pourcentage pour l’entreprise.

Ces augmentations se sont modérées au premier trimestre. PepsiCo a déclaré que les prix nets avaient augmenté de 5 % à l’échelle mondiale au cours du trimestre, tandis que les volumes avaient chuté de 2 %.

PepsiCo a évoqué qu’une partie de cette baisse de volume était stratégique. L’entreprise a réduit la taille des emballages pour répondre à la demande des consommateurs en matière de commodité et de contrôle des portions.

PepsiCo a rapporté que son bénéfice net avait augmenté de 5,6 % pour atteindre 2 milliards US au premier trimestre. En excluant les éléments exceptionnels, la société a gagné 1,61 $ US par action. Ce chiffre est supérieur aux prévisions de Wall Street, qui tablait sur 1,52 $ US.