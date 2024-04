(Toronto) Rogers Communications a rapporté un bénéfice de 256 millions au premier trimestre, en baisse par rapport à 511 millions il y a un an, alors que l’entreprise a dû faire face à des coûts plus élevés liés à ses efforts d’acquisition et de restructuration de Shaw Communications.

La Presse Canadienne

La société indique que le bénéfice s’est élevé à 46 cents par action diluée pour le trimestre terminé le 31 mars, en baisse par rapport à 1,00 $ par action diluée à pareille date l’an dernier.

Le chiffre d’affaires a totalisé 4,90 milliards, contre 3,84 milliards un an plus tôt, aidé par la croissance de ses activités de câble et de sans-fil.

Rogers affirme que les revenus du sans-fil ont totalisé 2,53 milliards au cours du trimestre, contre 2,35 milliards un an plus tôt, tandis que les revenus du câble ont augmenté à 1,96 milliard contre 1,02 milliard il y a un an, stimulés par l’acquisition de Shaw.

Les revenus médias de Rogers se sont élevés à 479 millions, en baisse par rapport aux 505 millions du même trimestre l’an dernier.

Sur une base ajustée, Rogers affirme avoir gagné 99 cents par action diluée au cours de son dernier trimestre, en baisse par rapport à 1,09 $ par action diluée au même trimestre de l’année dernière.

« Nous avons continué à afficher une croissance parmi les plus fortes du secteur au premier trimestre, qui représente notre neuvième trimestre consécutif de croissance et de dynamisme », a déclaré le président et chef de la direction, Tony Staffieri, dans un communiqué de presse.

« Un an après la fusion avec Shaw, les Canadiens sont toujours plus nombreux à choisir Rogers avant tout autre fournisseur au Canada et nous sommes en avance d’une année complète en ce qui a trait à l’atteinte de nos cibles en matière de synergie », a-t-il ajouté.

Le taux d’attrition mensuel global de la société pour les abonnés nets de services de téléphonie mobile postpayés – une mesure étroitement surveillée par l’industrie pour ceux qui ont annulé leur service – était de 1,1 %, en hausse par rapport à 0,79 % au cours du premier trimestre précédent.

Le revenu mensuel moyen par utilisateur de téléphonie mobile de la société était de 58,06 $, contre 57,26 $ au premier trimestre de l’an dernier.

« L’augmentation des PMPA (les produits moyens par abonné) des services de téléphonie mobile pour le trimestre à l’étude découle essentiellement des changements touchant les abonnés », peut-on lire dans le communiqué.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : RCI. B)