Il faudra patienter jusqu’à 2027 pour voir les voitures du Réseau express métropolitain (REM) relier l’aéroport Montréal-Trudeau au centre-ville de Montréal. La mise en service de cette antenne accusera environ trois ans de retard sur l’échéancier précédent.

Ce sont les travaux de la station prévue à l’aéroport qui expliquent ce retard. Le chantier est en marche depuis la mi-mars, mais la livraison n’est prévue que dans deux ans.

L’échéancier a été confirmé mercredi par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) mercredi, à la suite d’une visite de chantier organisée par Aéroports de Montréal (ADM), organisme à but non lucratif qui gère l’aéroport Montréal-Trudeau.

« Nous prévoyons remettre la station en 2026 pour que le REM soit en mesure de réaliser les travaux d’arrimage, l’installation des rails et des systèmes de contrôle, a expliqué Steeve Bouchard, directeur de projet pour la station de l’aéroport.

Ce retard touche cependant l’une des raisons d’être du projet, qui doit relier l’aéroport Montréal-Trudeau au centre-ville de la métropole.

La gare aéroportuaire est la seule des 26 stations qui n’est pas sous la responsabilité de NouvLR, consortium retenu par la CDPQ pour bâtir le REM. C’est ADM qui est responsable de la construction.

« Dès que les travaux de construction de la station seront exécutés, nous serons en mesure de la connecter au REM et d’effectuer les tests nécessaires, a indiqué une porte-parole de la Caisse, Emmanuelle Rouillard-Moreau. Nous prévoyons la mise en service de l’antenne en 2027.

Ce chantier devait coûter 250 millions en 2018. La facture a plus que doublé et atteint 600 millions. Québec et Ottawa ont dû intervenir en avril 2021 pour avancer de l’argent. ADM, organisme à but non lucratif qui gère l’aéroport Montréal-Trudeau et celui de Mirabel, avait accordé le contrat à AECON et EBC en janvier dernier.

Le nouvel échéancier entourant la mise en service de l’antenne risque d’avoir des conséquences pour le Technoparc Montréal, dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Située en aval de l’aéroport, la future gare Marie-Curie, appelée à desservir le parc industriel aux secteurs de pointe, demeurera privée de service tant que la gare aéroportuaire ne sera pas ouverte.