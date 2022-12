Un peu plus d’un mois après sa mise en service, le Service rapide par bus (SRB) Pie-IX est toujours en « période d’ajustement », ayant notamment connu certains ratés au niveau de la ponctualité des bus en raison de chantiers toujours actifs, avoue la Société de transport de Montréal (STM).

« Nous avons eu des enjeux au niveau de la fluidité aux abris à Laval et sur le pont Pie-IX en raison des travaux en cours, impactant la ponctualité des lignes. Nous avons donc apporté des modifications au temps de battement entre autres pour améliorer la situation. D’ailleurs, la fin de la phase 2 des travaux sur le pont Pie-IX et la réouverture des voies depuis lundi nous permet une meilleure ponctualité », a expliqué mardi la porte-parole de la société de transport, Justine Lord-Dufour, à ce sujet.

Elle souligne que son groupe est « toujours en période d’ajustement » quant aux lignes de bus du SRB Pie-IX, mais vise « une amélioration en continu au niveau des opérations ». Ces derniers jours, plusieurs résidants se sont plaints en ligne des retards sur le tracé du SRB. « Nous assurons une bonne présence sur le terrain et on se fie aux commentaires, plaintes et observations de la clientèle pour s’ajuster quotidiennement », illustre Mme Lord-Dufour.

C’est depuis le 7 novembre dernier que le SRB Pie-IX est finalement réalité. Pour l’heure, 15 des 17 stations de ce corridor de 11 kilomètres de voies réservées pour autobus sont en service. Une fois le projet entièrement livré, la Société de transport de Montréal (STM) estime qu’elle sera en mesure d’offrir un trajet 30 % plus rapide qu’auparavant.

Le projet du SRB Pie-IX, qui est en construction depuis déjà 2019, avait d’abord été annoncé en 2009. Il fait donc l’objet de vives discussions depuis 13 ans maintenant.

Un service encore « jeune »

Par courriel, la STM a aussi tenu à préciser que « les nouvelles lignes empruntant le SRB Pie-IX sont encore très jeunes à l’échelle du cycle de vie d’une ligne de bus ». « Il faut en effet entre six mois et deux ans avant qu’une ligne atteigne sa maturité. Dans le cas du SRB, il faut aussi prendre en compte le temps nécessaire pour le changement de comportement et d’habitudes de la clientèle », affirme la société.

Malgré les ratés, l’organisme dit constater « une belle amélioration au niveau de la ponctualité des bus » depuis la mise en service du réseau. Des ajustements continueront d’ailleurs d’être faits « au quotidien pour assurer un service fiable », insiste Mme Lord-Dufour.

Elle fait au passage valoir que le SRB « représente une bonification de 43 % » du service dans l’axe du boulevard Pie-IX, et de 30 % dans le secteur situé au sud de l’avenue Pierre-De Coubertin.

« Nous encourageons fortement nos clients à planifier leurs déplacements avec l’information en temps réel des heures de prochains passages à un arrêt donné, selon le positionnement réel des bus sur leurs circuits via notre site, nos bornes d’information et les applis comme Transit et Chrono », conclut la porte-parole.