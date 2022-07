Cette semaine, Isabelle Côté, PDG de Coffrages Synergy (coffrages de fondation et dalles structurales), qui offre un programme favorisant la conciliation travail-études, répond à nos questions sur le leadership.

Isabelle Massé La Presse

Q. Pourquoi la conciliation travail-études est-elle importante chez Coffrages Synergy et comment se matérialise-t-elle au sein de votre entreprise ?

R. L’une des priorités chez Synergy est que chacun soit sur son X. Une expression que nous utilisons depuis nos débuts. C’est à travers notre culture d’apprentissage en continu qu’on encourage les gens à se perfectionner dans ce qui les passionne. Afin de garantir une meilleure conciliation travail-études, une des options offertes est le quart de travail de soir à notre usine de préfabrication. Celui-ci permet aux étudiants du DEP en charpenterie-menuiserie d’effectuer un travail dans le domaine qui les passionne tout au long de leurs études. De plus, on propose des horaires clés en main. Par exemple, on a une directrice qui fait présentement son MBA et on ajuste son horaire pour lui permettre de pleinement bénéficier de ses études. Elle a débuté en tant que stagiaire puis, en moins de cinq ans, elle a occupé un poste stratégique au sein de l’entreprise. Chaque année, on accueille énormément de stagiaires, car on croit important de partager notre éthique de travail avec les nouveaux venus sur le marché. Ceci propage notre philosophie dans l’industrie. Une philosophie tournée vers la rigueur, l’agilité et l’épanouissement personnel. Nous voulons que chaque personne chez Synergy devienne la meilleure version d’elle-même.

Q. Vous avez d’abord été réceptionniste chez Coffrages Synergy. Comment une entreprise dans le milieu de la construction favorise-t-elle la croissance des femmes à des postes stratégiques ?

R. La confiance. Voilà comment tout a débuté pour moi. Dès mon arrivée, il y a 17 ans, on m’a donné toutes les opportunités pour m’épanouir. J’ai rapidement vu le potentiel immense de cette compagnie, et on m’a permis de créer les départements, un à un. Estimation, ingénierie, ressources humaines, santé et sécurité, gestion de projets, innovation et technologie, communications et département des opérations ont pris forme. À mon tour, j’offre cette opportunité d’épanouissement à chacun. Il est important de penser à notre relève et de partager nos connaissances avec les futures générations. C’est l’ingrédient magique de notre formule gagnante. Chaque employé a été engagé car nous avons confiance en son désir de grandir. On se concentre sur ses passions, ses objectifs et sa fougue. L’humanisation du leadership est possible lorsque nous permettons à tous d’être eux-mêmes. Tout comme les hommes, les femmes sont habitées d’ambitions qui nourrissent leur volonté d’innover en investissant temps et efforts dans leurs projets. Il est important que les gens puissent se dire « Pourquoi pas ! » à la place de « Pourquoi moi ? »

Q. Comment vous démarquez-vous comme entreprise pour attirer des talents en cette période de crise de main-d’œuvre et où les chantiers sont nombreux ?

R. Je voudrais plutôt parler de rétention au service du recrutement. L’approche est inverse. Même si Coffrages Synergy est passée de 25 à 1500 employés, sa grande famille est tissée serré. Cette extraordinaire croissance fut possible par un sentiment d’appartenance ancré, une forte image de marque et un environnement de travail humain. Chaque employé devient ainsi un ambassadeur attirant les talents ; ce n’est pas seulement la responsabilité des ressources humaines. De plus, notre programme Mentor nous permet d’assurer le maintien de notre éthique de travail. À ce jour, 50 employés de divers départements, autant administratifs que sur les chantiers et dans les usines, portent ce titre. Ils ont volontairement déposé leur candidature pour assurer le bien-être des employés. Que ce soit pour accueillir les travailleurs lorsqu’ils changent de chantier, appuyer la relève ou écouter les besoins des employés en prenant le petit déjeuner avec eux pour bien débuter la journée, les mentors sont là pour tous. Une autre innovation qui nous rassemble est l’Appli Synergy, créée à l’interne, qui comprend un fil d’actualité, tels les réseaux sociaux, un système de clavardage entre employés et plusieurs autres fonctions axées sur les besoins journaliers des travailleurs. On y retrouve aussi plus de 500 capsules vidéo formatives où les acteurs sont toujours nos employés. La technologie au service des humains, un vrai charme pour la rétention !