Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Isabelle Massé La Presse

La grande démission

Partis trop vite

Un nombre croissant d’Américains qui ont quitté leur emploi, dans la dernière année, jugent ne pas avoir pris la bonne décision. Plus du quart (26 %) des 48 millions d’employés qui ont claqué la porte, durant ce qu’on appelle La Grande Démission (The Great Resignation), le regrettent, selon une étude du site de recherche d’emplois Joblist. Pourquoi ? À cause de la difficulté de trouver un autre bon emploi… après être parti sans nouveau poste offert. C’est dans le milieu de l’hôtellerie-restauration-services que le pourcentage de gens déçus est le plus élevé (31 %) ; et dans le milieu de la santé que la proportion est la plus faible (14 %). Parallèlement, les employés-boomerangs sont nombreux en cette ère de crise de main-d’œuvre : 33 % parmi les gens sondés affirment que leur ancien employeur les a rappelés pour qu’ils reviennent au bercail.

Source : HR Reporter

La citation

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sandra Douglass Morgan, présidente des Raiders de Las Vegas

Soyons clairs, je ne suis pas ici pour balayer d’un revers de main les problèmes devant être résolus. […] Je crois en vos valeurs d’intégrité, d’esprit de communauté et de recherche d’excellence. Je m’attends à ce que vous les incarniez et que vous me teniez responsable si on n’y arrive pas. Sandra Douglass Morgan, première femme noire à la présidence d’une équipe de football de la NFL, les Raiders de Las Vegas, dont la culture d’entreprise a été entachée par des allégations d’environnement hostile.

Le chiffre

10 millions

C’est la somme que compte remettre Groupe Banque TD à des organismes qui veulent lutter contre les changements climatiques, dans le cadre de son 5e défi Prêts à agir. Les subventions iront de 375 000 $ à 1 million de dollars. Elles vont être remises à des organisations en Amérique du Nord « qui offrent des solutions évolutives ou reproductibles, pour soutenir les collectivités qui cherchent à passer à une économie à faibles émissions de carbone, atténuer les effets des changements climatiques sur les personnes vulnérables ou appuyer le développement du secteur des technologies propres, l’innovation dans la gestion durable des terres ou les solutions d’infrastructure verte de grande envergure, par exemple », lit-on dans un communiqué. Les demandes doivent être soumises avant le 11 août 2022, 16 h.

Le mot

Uniforme

Plus que des vêtements qu’on enfile chaque jour pour le travail, l’uniforme compte plusieurs avantages pour une direction, autres que la protection dans une usine, l’identification d’une entreprise de livraison ou encore d’une compagnie aérienne. En voici trois, selon CEOWorld Magazine :

Promotion de la loyauté : « Quand un employé peut s’associer à la marque, il est plus enclin à la promouvoir », lit-on.

Promotion de l’égalité : « L’uniforme augmente le sentiment d’appartenance à une équipe. »

Stimulation de la productivité et des ventes : « L’uniforme fait paraître l’employé plus confiant, professionnel et accessible. »

Source : CEOWorld Magazine

L’étude

Fatigue des jeunes en hausse

En France, la santé mentale des employés de moins de 30 ans est plus fragile qu’avant la pandémie, selon une étude de Malakoff Humanis (groupe de protection sociale) : 56 % sont affectés contre 49 % en 2019. Un nombre croissant parmi eux ont des prescriptions d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et de somnifères. Près de la moitié (48 %) des moins de 30 ans sont émotionnellement épuisés, alors que le pourcentage est de 33 % pour l’ensemble des employés. Près du tiers (29 %) est à bout de forces (contre 19 % chez l’ensemble des employés). Environ 44 % des jeunes lient directement leur épuisement au travail.

Qui a dit ?

« Je suis convaincu que les critères ESG [environnement, société et gouvernance] auront un jour autant d’importance que les états financiers dans l’analyse d’une entreprise. Ces critères sont un outil de travail important pour les entreprises qui jouent un rôle dans la lutte [contre les] changements climatiques et la transition carbone. »

Réponse

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Qui a dit : « Je suis convaincu que les critères ESG [environnement, société et gouvernance] auront un jour autant d’importance que les états financiers dans l’analyse d’une entreprise. Ces critères sont un outil de travail important pour les entreprises qui jouent un rôle dans la lutte [contre les] changements climatiques et la transition carbone » ?

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Réponse : Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins 1 /2



Guy Cormier, président et chef de la direction de Mouvement Desjardins

Source : LinkedIn