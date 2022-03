(Ottawa) Le gouvernement fédéral a annoncé mardi la nomination d’Abraham Tachjian au poste de responsable pour son système bancaire ouvert.

La Presse Canadienne

Le directeur des services financiers chez PwC Canada supervisera le développement d’un nouveau système qui donnera aux Canadiens et aux entreprises un plus grand contrôle sur leurs données financières.

Le système bancaire ouvert vise à permettre aux consommateurs de transférer leurs données financières entre des institutions et des tiers accrédités d’une manière sûre. Il deviendrait possible, par exemple, pour les particuliers de transférer des fonds d’une banque ou d’une coopérative de crédit à un compte d’investissement dans une autre institution.

Selon certains observateurs, un système bancaire ouvert donnerait aux consommateurs un accès à une plus grande gamme de services tels que des outils de budgétisation et d’épargne, tout en favorisant l’innovation et en aidant les petites entreprises à rationaliser leurs activités ou à accéder plus rapidement au crédit.

Le gouvernement fédéral a commencé à explorer un cadre bancaire ouvert en 2018, lorsqu’il a chargé un comité consultatif d’examiner le concept après avoir remarqué la croissance des entreprises de technologie financière.

Le gouvernement affirme que M. Tachjian, qui relèvera du sous-ministre des Finances, créera et supervisera désormais l’élaboration d’un régime « fait au Canada » en s’appuyant sur les recommandations formulées par le comité en août dernier.

Avant de rejoindre PwC, M. Tachjian a aidé à fonder la banque numérique Mox Bank, à Hong Kong, et a été directeur des services bancaires numériques à la Standard Chartered Bank de Singapour.