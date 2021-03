Une patinoire réfrigérée a été installée sur le toit de l’immeuble Fabrik8 Mile-Ex

Un propriétaire immobilier s’est mis en tête d’offrir un environnement de travail tellement emballant que les télétravailleurs seront incapables de lui résister.

Les locataires de Fabrik8, dans le Mile-Ex, ont ainsi accès de la mi-novembre à la mi-avril à une patinoire réfrigérée sur le toit. Durant la belle saison, les patins et les bâtons sont rangés et les ballons de basket occupent le plateau sportif offrant une vue panoramique sur la ville.

La surface glacée n’est que la cerise sur le gâteau. La propriété offre des espaces communs avec vue sur le mont Royal à « couper le souffle », une cafétéria invitante, un gymnase et des terrasses et des espaces verts. Le proprio, qui vise la certification de bien-être WELL, entend proposer un programme de cours et d’activités de réseautage dès que la situation sanitaire le permettra.

Ses 50 locataires semblent apprécier. L’immeuble de 125 000 pi2 s’est rempli à 86 % en pleine pandémie, un contexte peu propice à la location de bureaux. Seul un étage de 20 000 pi2 est toujours libre.

Les entreprises qui viennent ici ont compris qu’elles avaient besoin d’un espace de travail, d’un endroit pour rencontrer les clients, d’un endroit pour faire revenir l’équipe. Nous avons compris qu’on s’en sortirait très bien dès juin 2020 quand on a connu notre meilleur mois. Pierre-Antoine Fernet, président de Fabrik8

À l’évidence, Pierre-Antoine Fernet campe dans le camp de ceux qui croient au retour des travailleurs dans les bureaux.

L'immeuble est situé au coin des rues Waverly et Jean-Talon, à Montréal.

FABRIK8 propose des aires communes intérieures à ses locataires.

Les locataires ont accès à une salle d'entraînement.

Des locaux pour le télétravail sont également mis à la disposition des locataires.

Une cafétéria a également été aménagée.

Pierre-Antoine Fernet sur la patinoire réfrigérée située sur le toit de l'immeuble











« Le bureau va devenir une destination en soi »

Entrepreneur en série, M. Fernet, 41 ans, est devenu promoteur immobilier à la suite d’une mésaventure avec un ancien propriétaire. « Il m’a simplement indiqué qu’un autre locataire venait prendre mon bureau. Je capotais. Je ne connaissais rien à l’immobilier. Je me suis viré de bord et j’ai acheté un premier bâtiment. J’ai eu la piqûre. »

Devenu promoteur immobilier, le président de Fabrik8 a fait construire l’année dernière le 7236, rue Waverly, immeuble de six étages de 125 000 pi2 au design recherché œuvre de Rocio H. Venegas, de Rocio Architecture, et fruit du travail de Pomerleau.

Le terrain lui a coûté 6,3 millions en 2013 et la construction a entraîné des débours de 26 millions. Soutenu par le Fond Espacium, aux côtés de nombreux partenaires privés, le promoteur a été financé par la Banque Laurentienne.

Fabrik8 offre trois formules : bail typique de 5 à 10 ans ; lofts loués de 1 à 5 ans et bureaux flexibles meublés loués au mois.

On s’en sort bien parce que les bureaux sont appelés à devenir une destination. On a le bon concept pour le bureau de l’avenir. Des locataires veulent de la flexibilité, c’est ce qu’on propose. D’autres veulent un environnement “wow” pour pouvoir se démarquer dans le recrutement des ressources humaines, on leur offre ça également. Pierre-Antoine Fernet, président de Fabrik8

Séduite par Fabrik8 Mile-Ex, la société de solutions numériques Spiria prend possession de ses nouveaux locaux de 20 000 pi2 en juin. « Mon équipe de direction était réticente à l’idée de déménager au départ. On a fait une visite. Après, les membres ne parlaient que de déménager », dit dans un entretien Stéphane Rouleau, cofondateur et PDG.

M. Rouleau croit que la qualité des locaux aidera à rebâtir une vie de bureau post-pandémie.

Fondée en 2003, Spiria compte quatre bureaux : trois au Québec et un dans la région torontoise. Elle sert plus de 300 clients et a livré plus de 2000 projets. Ses revenus annuels évoluent dans une fourchette de 15 à 20 millions. « Nous visons à doubler de taille d’ici cinq ans, en ouvrant des bureaux dans l’Ouest canadien et dans le nord-est des États-Unis », indique M. Rouleau, 50 ans.

Outre Spiria, Fabrik8 accueille parmi ses 50 clients le siège social de GURU, entreprise cotée en Bourse qui commercialise des boissons énergisantes naturelles, YPC Technologies, entreprise mettant au point des robots cuisiniers, et OXIO, fournisseur internet indépendant infonuagique.

Affichant pratiquement complet, Fabrik8 veut prendre de l’expansion. M. Fernet étudie les terrains disponibles de 30 000 à 50 000 pi2 dans les quartiers centraux, y compris le centre-ville.