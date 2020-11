La planète économique

Vers une invasion de morts-vivants ?

La vague commence juste à déferler. Le nombre d’entreprises qui crient à l’aide augmente chaque jour, et partout dans le monde, la faillite guette une multitude d’entre elles. Elles ne pourront pas toutes être sauvées. Et il ne faudrait pas les sauver toutes non plus.