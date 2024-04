4 articles Santé

Quinzième palmarès des urgences de La Presse Pire qu’avant la pandémie

Prises à soigner des patients toujours aussi nombreux et des cas de plus en plus complexes alors que 1000 lits d’hôpital demeurent fermés par manque de personnel, les urgences du Québec continuent d’être sous pression. Plus de 65 % des urgences se trouvent dans un état pire qu’avant la pandémie. Mince espoir : la situation semble progresser favorablement depuis un an.