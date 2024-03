(Montréal) L’Agence de la santé publique du Canada et des agences provinciales enquêtent sur une éclosion de cas de salmonellose dans huit provinces en lien avec des serpents et des rongeurs utilisés pour nourrir des reptiles.

La Presse Canadienne

Entre février 2022 et février 2024, Santé Canada rapporte 70 cas d’infection à la Salmonella dans les provinces du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Près de la moitié des signalements proviennent de l’Ontario, alors qu’au Québec, 11 cas ont été rapportés.

Dans un communiqué de presse, Santé Canada indique que « plusieurs personnes infectées déclarent avoir eu un contact direct ou indirect avec des serpents et des rongeurs d’alimentation avant l’apparition de la maladie ». D’autres personnes ayant contracté la salmonellose n’ont pas directement touché ou manipulé les serpents ou les rongeurs, mais « vivaient dans une maison où il y en avait ».

Les symptômes peuvent se manifester de 6 à 72 heures après avoir été exposés à la bactérie Salmonella, affirme Santé Canada. Ils comprennent de la fièvre, des frissons, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des maux de tête et des crampes abdominales.

Parmi les cas signalés, dix personnes ont été hospitalisées et une personne est décédée de cette maladie, rapporte Santé Canada.

L’agence rappelle que les personnes infectées demeurent contagieuses plusieurs jours, et parfois plusieurs semaines, après avoir contracté la bactérie.

Pour réduire les risques de contagions, Santé Canada recommande, entre autres, de bien se laver les mains avec de l’eau et du savon après être entré en contact avec des reptiles, des rongeurs, ou leur environnement. L’agence suggère également de nettoyer les surfaces et les objets touchés par les reptiles et les rongeurs de compagnie et d’éviter de les embrasser.

L’éclosion est toujours en cours et Santé Canada invite toute personne présentant des symptômes à consulter un médecin.