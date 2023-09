La prise de rendez-vous possible dès maintenant

La campagne de la vaccination contre la grippe et contre la COVID-19 (Moderna) commencera le 2 octobre pour les personnes en CHSLD, les résidences pour personnes âgées et les Maisons des aînés. Le vaccin sera offert à la population générale à partir du 10 octobre.

Le Dr Luc Boileau, directeur national de la Santé publique, en a fait l’annonce jeudi. Les vaccins seront offerts gratuitement et la prise de rendez-vous peut se faire dès maintenant sur CLIC Santé ou en appelant au 1-877-644-4545.

« Nous ne sommes plus dans une situation de crise », mais des virus circulent et les personnes vulnérables doivent y réfléchir, même s’il n’y a pas d’obligation de quelque façon que ce soit, a indiqué le Dr Luc Boileau.

Il a indiqué que les personnes de 60 ans et plus, les enfants atteints de maladies chroniques ou qui sont immunosuprimés, les femmes enceintes et les parents de bébé sont considérés prioritaires.

La vaccination sera disponible dans 150 points de services au Québec et notamment dans des pharmacies. On pourra se faire vacciner simultanément contre la grippe et la COVID.

Cette saison, contrairement à ce qui se fait aux États-Unis, il n’y aura pas ici de campagne de vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS) qui a atteint un grand nombre d’enfants l’an dernier et engorgé les hôpitaux pédiatriques du Québec.

Aussi présente à la conférence de presse, la Dre Caroline Quach, présidente du Comité sur l’immunisation du Québec, a indiqué que les autorités en santé du Québec prévoient une bonne efficacité de Moderna contre les variants de la COVID en circulation.

« La protection contre l’infection est de courte durée, mais la protection contre les hospitalisations et les décès est de six mois », a-t-elle indiqué.

De façon générale, le Dr Boileau dit avoir bon espoir qu’un plafond des hospitalisations soit atteint ou près de l’être et ne redoute pas qu’on en arrive à des niveaux atteints dans les dernières années. À l’heure actuelle, au Québec, 30 personnes sont aux soins intensifs parce qu’elles sont atteintes de la COVID-19. Au total, 1341 patients hospitalisés présentement sont positifs à l’infection.

Les usagers du transport en commun sont-ils bien avisés de porter un masque ? Pas nécessairement, a répondu le Dr Boileau, disant cependant que les personnes vulnérables pourraient y songer et que les personnes avec des symptômes devraient le faire.

Et dans les hôpitaux ? Le Dr Boileau dit qu’il revient à chaque hôpital d’en décider.

La saison des virus respiratoires débute en force avec près de 100 000 Québécois infectés par jour, selon les estimations de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).