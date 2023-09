La saison des virus respiratoires débute en force avec près de 100 000 Québécois infectés par jour, selon les estimations de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). La propagation de la COVID-19, en hausse depuis les dernières semaines, se rapproche de celle observée l’hiver dernier.

Environ 670 000 Québécois auraient été infectés par un virus respiratoire au cours de la semaine du 17 au 23 septembre, selon un sondage mené par l’INSPQ. À l’heure actuelle, la COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS) circulent parmi la population.

« Par rapport à la semaine du 3 au 9 septembre, le nombre de nouveaux cas d’infections respiratoires aiguës a augmenté significativement », peut-on lire sur le site de l’INSPQ.

Selon Alain Lamarre, professeur-chercheur spécialisé en immunologie et virologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), cette hausse n’est pas surprenante, bien qu’elle arrive assez tôt dans la saison automnale. « L’école a recommencé, il y a plus de contacts dans les classes et des enfants infectés propagent les virus respiratoires à toute la maisonnée », explique-t-il.

La vague de COVID-19 est d’ailleurs particulièrement forte, se rapprochant déjà de la propagation observée l’hiver dernier. Pas moins de 20,3 % des tests effectués depuis une semaine se sont révélés positifs, le plus haut taux observé depuis la vague Omicron de décembre 2021.

Un millier d’hospitalisations

Depuis une semaine, 4090 nouveaux cas ont été dépistés par tests PCR. Il faut remonter à janvier dernier pour compter davantage de cas. Dans les hôpitaux, on recense actuellement 1314 personnes hospitalisées avec la COVID-19. Mais de ce nombre, seules 27 se trouvent aux soins intensifs.

Cette faible incidence de cas graves pourrait être attribuée à l’immunité hybride, explique M. Lamarre. « La population a acquis une forme d’immunité qui persiste dans le temps due à la vaccination et à plusieurs infections. Cette immunité nous confère une protection adéquate contre les formes graves de la maladie, mais ça ne nous protège pas contre l’infection comme telle », dit-il.

Par ailleurs, les sous-variants qui circulent actuellement ne semblent pas causer une maladie plus grave que les précédents, ajoute M. Lamarre.

La vaccination à nos portes

La campagne automnale de vaccination contre la COVID-19 devrait commencer le 10 octobre au Québec. Le Québec compte offrir les vaccins en priorité aux personnes vulnérables. Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, devrait annoncer les détails de cette campagne de vaccination lors d’une conférence de presse dans les prochains jours.

Santé Canada a autorisé ce mois-ci une nouvelle version du vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19. Ce nouveau vaccin cible le sous-variant d’Omicron XBB.1.5 qui a fait son apparition au début de 2023. « Le vaccin mettra à jour notre immunité et devrait mieux nous protéger contre la maladie », dit M. Lamarre.

Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande d’obtenir cette nouvelle dose de vaccin six mois après la dernière inoculation ou infection à la COVID-19.