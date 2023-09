Québec prend acte du projet, mais sans plus, a priori…

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) rêve de former des médecins. Le gouvernement Legault salue l’ambition de son recteur, mais à La Presse, il ne cache pas qu’il aurait tort de nourrir beaucoup d’espoir.

Depuis son entrée en poste, le nouveau recteur de l’UQAM, Stéphane Pallage, a multiplié les entrevues, affirmant son intention de doter son université d’une faculté des sciences de la santé qui formerait plusieurs types de professionnels et, à terme, des médecins.

Devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, jeudi, il a déclaré : « Les médecins formés à l’UQAM et à l’Université du Québec auront un profil différent et exemplaire et une très grande conscience sociale. Nous travaillerons étroitement avec les hôpitaux auxquels de nombreux professeurs sont déjà affiliés : le CHUM, l’hôpital Sainte-Justine, l’hôpital du Sacré-Cœur… et développerons un partenariat solide avec le CISSS de la Montérégie-Ouest, dont le nouvel hôpital en construction à Vaudreuil-Soulanges aura plus de 400 lits de courte durée. »

Soixante ans après la création de la dernière faculté de médecine, le Québec a besoin d’une faculté qui couvre autant la santé que la maladie. Stéphane Pallage, recteur de l’Université du Québec à Montréal

M. Pallage, qui a été professeur à l’UQAM de 1995 à 2017, a ensuite été recteur à l’Université du Luxembourg de 2018 à 2022. C’est pendant cette période qu’a été ouvert un programme de médecine.

« La médecine, on voudrait que ce soit difficile à mettre en place. L’expérience du Luxembourg m’a appris que ce n’est pas forcément le cas », a-t-il aussi dit à la Chambre de commerce.

Pas d’exclusivité possible

Coup de fil au service des communications de l’UQAM, qui évoque des pourparlers très sérieux avec le CISSS de la Montérégie-Ouest.

En entrevue, Annie Poirier, directrice adjointe aux affaires corporatives et partenariats au CISSS de la Montérégie-Ouest, confirme avoir eu de bonnes discussions avec le recteur Stéphane Pallage et avoir en effet d’immenses besoins en main-d’œuvre à l’approche de l’ouverture du nouvel hôpital de Vaudreuil, prévue en 2026.

Par contre, explique Mme Poirier, le recteur « est au courant que nos besoins [en médecins et autres personnels] sont si grands qu’on ne peut pas être dans une relation d’exclusivité » avec l’UQAM comme c’est traditionnellement le cas.

Au Québec, les facultés de médecine sont affiliées à des hôpitaux, notamment le Centre universitaire de santé McGill avec l’Université McGill et l’Université de Montréal avec le Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Priorité aux facultés en place

Qu’en dit le gouvernement caquiste ? L’UQAM pourra-t-elle dans quelques années former des médecins, ou pas ?

Par courriel, Simon Savignac, attaché de presse au cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a répondu que « le nouveau recteur a effectivement de grandes ambitions pour l’UQAM et on salue son désir de revaloriser l’institution ».

On va prendre le temps d’évaluer la proposition lorsqu’un projet concret nous sera présenté, mais pour le moment, notre priorité, c’est de former de nouveaux médecins supplémentaires en collaboration avec les facultés de médecine en place. Simon Savignac, attaché de presse au cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur

Le Collège des médecins souligne pour sa part que ce sujet n’a pas été discuté en son sein « et nous n’avons pas pris position », précise Leslie Labranche, conseillère principale aux relations médias.

De toute manière, ajoute-t-elle, « le Collège n’est pas impliqué dans le processus d’une création d’une faculté de médecine. C’est le gouvernement qui peut piloter ce récent projet ».

Chose certaine, l’ouverture du futur hôpital de Vaudreuil, qui s’ajoute à l’ouverture de maisons des aînés dans la région, donnera un grand coup. Dans les cinq prochaines années, le CISSS de la Montérégie-Ouest prévoit recruter 15 000 personnes de plus.

Il faut au moins cinq ans pour former un médecin de famille et au moins huit ans pour former un spécialiste, a fait observer Mme Poirier du CISSS.

En juillet, le gouvernement Legault a annoncé qu’il ouvrira de nouvelles places dans les facultés de médecine au cours des prochaines années.

Le nombre d’admissions en 2022-2023 a été de 969. On admettra 1043 étudiants en 2023-2024 et 1134 en 2024-2025 et en 2025-2026.