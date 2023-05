De nouveaux projets à Montréal et Québec dès cet été

Québec mettra de l’avant huit projets d’hospitalisations à domicile dans le Grand Montréal et la Capitale-Nationale d’ici 2024. Certains d’entre eux pourraient voir le jour cet été.

« Il y aura de nombreux bénéfices pour les patients qui pourront être en compagnie de leurs proches dans leur milieu. En plus, cette alternative à l’hospitalisation permettra de libérer des lits d’hôpitaux », a déclaré la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, en conférence de presse lundi matin. La participation au programme se fera de façon volontaire.

Le patient rencontra régulièrement son équipe de soins de manière virtuelle. « Tout le matériel technologique va être fourni au patient », a déclaré l’adjoint parlementaire du ministre de la Santé et député de Saint-Jérôme, Youri Chassin. Une infirmière sera également disponible en tout temps par téléphone.

L’intelligence artificielle sera mise de l’avant, a indiqué le Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. « On peut suivre la pression artérielle, l’électrocardiogramme, le sucre dans le sang et l’oxygène dans le sang avec la technologie Bluetooth », a-t-il expliqué.

« Les patients auront le même accès que s’ils étaient dans un lit d’hôpital, c’est-à-dire l’accès prioritaire aux examens diagnostics, comme un scan, aux consultations en médecine spécialisées ou à la médication fournie par les pharmacies hospitalières, mais tout cela sera fait dans le confort de leur foyer », a indiqué Mme Bélanger.

Des projets uniques

Les projets seront uniques à chaque région. « On veut que les différents projets soient conçus par les équipes cliniques, les équipes médicales, en fonction des besoins de la population d’un établissement de santé », a indiqué la ministre Bélanger. Les établissements ciblés ont jusqu’à la mi-mai pour proposer leur plan de déploiement au gouvernement Legault.

À terme, les projets permettront de créer à domicile l’équivalent de 5 % des lits d’hôpitaux. « Dans les Laurentides, il y a environ 1000 lits, donc on peut dire qu’à terme, quand leur projet sera bien en place, cela pourrait permettre d’avoir jusqu’à 50, 60 lits de plus de disponibles », a indiqué Mme Bélanger.

Le gouvernement Legault souhaite déployer des projets d’hospitalisations à domicile dans toutes les régions du Québec d’ici 2026. Les médecins spécialistes, via l’Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), offriront 40 millions pour le déploiement de l’hospitalisation à domicile.