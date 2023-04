(Montréal) Un groupe de citoyens et d’élus s’est rendu à l’Assemblée nationale, mardi, pour défendre l’Hôpital de Lachine et exiger la sauvegarde des services de proximité qu’il procure aux résidants de l’ouest de l’île de Montréal.

Ugo Giguère La Presse Canadienne

Accompagnée des députés libéraux André Fortin et Enrico Ciccone, la délégation s’est adressée aux médias de la Tribune de la presse. La mairesse de l’arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, a notamment interpellé directement le ministre de la Santé, Christian Dubé, en lui rappelant sa volonté d’offrir « des soins plus humains, plus performants et plus près des gens ».

Elle a mentionné que le 23 mars dernier, les 12 maires de l’ouest de l’île ont cosigné une lettre adressée au ministre afin de lui demander de poursuivre les travaux de modernisation en cours à l’hôpital.

Mme Vodanovic a soutenu que « les plans de l’hôpital conçus et réfléchis en concertation depuis plus de dix ans […] incarnent le genre de services performants et proches des gens recherché par le ministère de la Santé ».

Ces citoyens craignent que la direction du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ferme définitivement le service d’urgence et l’unité de soins intensifs de l’Hôpital de Lachine. Actuellement, l’urgence est déjà fermée la nuit et n’accueille que les patients qui s’y rendent par leurs propres moyens entre 8 h et 22 h.

Pour justifier cette sortie publique depuis Québec, le député Enrico Ciccone a déclaré qu’il n’y avait rien de plus fort qu’un mouvement citoyen pour mettre de la pression sur le gouvernement.

Le député de Marquette a demandé une rencontre avec le CUSM et le ministre Dubé en les invitant à écouter la population.

Son collègue, André Fortin, porte-parole en matière de santé, a ajouté qu’il trouvait inconcevable qu’on se lance dans une opération de fermer des urgences au Québec alors que celles-ci débordent de patients.

« Il faut que les bottines suivent les babines », a-t-il raillé en parlant des promesses de décentralisation du ministre Dubé.

La direction du CUSM parle d’un manque de professionnels de la santé pour maintenir l’urgence ouverte 24 heures par jour, mais le comité citoyen n’y croit pas. On dit être à la recherche de solutions et avoir des solutions à soumettre.

Une pétition mise en ligne en appui à la sauvegarde de l’hôpital et de sa mission avait récolté plus de 3000 signatures mardi.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.