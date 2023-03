Efficacité du réseau de la santé

La réforme Dubé est déposée

(Québec) Christian Dubé a déposé mercredi sa vaste réforme visant à rendre plus efficace le mammouth du réseau de la santé par la création d’une toute nouvelle société d’État, Santé Québec, qui coordonnera le volet opérationnel. Le ministre de la Santé va plus loin : il veut obliger les médecins spécialistes à en faire plus et libérer le réseau du « carcan syndical ».