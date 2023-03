(Québec) Christian Dubé a déposé mercredi sa vaste réforme visant à rendre plus efficace le mammouth du réseau de la santé par la création d’une toute nouvelle société d’État, Santé Québec, qui coordonnera le volet opérationnel. Le ministre de la Santé va plus loin : il veut obliger les médecins spécialistes à en faire plus et libérer le réseau du « carcan syndical ».

Le ministre Dubé a déposé mercredi le projet de loi 15 visant à rendre le système de santé et des services sociaux plus efficace. Le texte législatif de quelque 300 pages comporte plus d’un millier d’articles qui viennent modifier de fond en comble la Loi sur la santé et les services sociaux.

Le projet de loi 15 vient créer Santé Québec, une agence qui coordonnera tout le volet opérationnel de l’imposant ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Le ministère pourra se concentrer sur la définition les grandes orientations et son rôle de planification.

Il s’agit d’une recommandation du rapport Clair, qui remonte à plus de 20 ans et qu’aucun gouvernement n’a voulu mettre en place. En Chambre, mercredi, le premier ministre François Legault s’est d’ailleurs vanté d’avoir le « guts » nécessaire pour opérer de grandes réformes.

Il faisait référence aux propos de l’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette, qui a affirmé cette semaine à La Presse que l’ex-premier ministre Philippe Couillard avait « choké » devant la grogne des syndicats. M. Barrette, qui a applaudi les informations qui avaient filtré sur la réforme Dubé, a d’ailleurs prédit une « troisième guerre mondiale » dans les prochains mois.

« Les Québécois ont dit clairement que le statu quo n’était pas acceptable. Il n’y aura pas de guerre, on va travailler ensemble et on va réussir », a lancé le ministre Dubé à son arrivée au Salon bleu, mercredi. Il tiendra une conférence de presse cet après-midi à Québec.

Création de Santé Québec

Santé Québec aura son président, ses vice-présidents et un conseil d’administration, comme Hydro-Québec. Le premier ministre Legault avait d’ailleurs utilisé l’image « Hydro-Santé » pour illustrer les visées du ministre Dubé. L’agence sera assujettie à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État.

Une fois en place, les 34 directeurs généraux des CISSS et CIUSSS se rapporteront directement à Santé Québec et non plus à des conseils d’administration locaux ou à la sous-ministre en titre du ministère de la Santé et des Services sociaux.

La pandémie a révélé de graves lacunes dans la gouvernance du réseau de la santé. Les rapports d’enquête de la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, et de la sous-ministre à la Santé, Dominique Savoie, recommandaient que le ministère se concentre sur la planification. Santé Québec aura le mandat d’élaborer un programme national sur la qualité des services.

Le ministre Dubé veut aussi embaucher plusieurs centaines de gestionnaires, dont des cadres intermédiaires, pour que chaque établissement de santé, CLSC comme hôpital, ait un directeur imputable. L’ex-ministre libéral Gaétan Barrette a lui-même reconnu qu’il avait aboli trop de cadres intermédiaires dans sa réforme, qui a forcé le départ de près de 1300 gestionnaires en 2015.

Dans le budget Girard, Québec a réservé 60 millions sur deux ans pour la création de l’agence Santé Québec. Une partie de ces sommes serviront d’ailleurs à pourvoir ces nouveaux postes de gestionnaires.

Syndicats et médecins spécialistes

La réforme Dubé prévoit de libérer le réseau du « carcan syndical » en fusionnant l’ancienneté syndicale des employés de tout le Québec. La centralisation des opérations dans l’agence Santé Québec aura pour effet de fusionner les conventions collectives locales. Au lieu de 136 tables de négociation actuelles avec les syndicats, la loi les fera passer à seulement quatre tables nationales.

« Ce qu’on souhaite, c’est de la collaboration des syndicats. Tout le monde devrait être d’accord […] avec le fait qu’il faut changer l’organisation du travail, il faut décentraliser. Moi, j’espère que ça va bien aller », a lancé François Legault mercredi, en se rendant au Salon bleu.

Dans sa réforme, Christian Dubé veut obliger les médecins spécialistes à prendre davantage en charge les patients partout sur le territoire, incluant dans des régions et des hôpitaux délaissés.

Comme pour les médecins de famille, les spécialistes seront soumis à des obligations de prise en charge pour améliorer l’accès aux soins. Ils devront offrir une meilleure disponibilité aux urgences et accepter des horaires défavorables, comme le révélait La Presse lundi.

Ce qu’ils ont dit

Est-ce que son projet de loi va réussir à avoir un impact sur la qualité des soins que les Québécois reçoivent ? C’est la question que tout le monde qui est concerné par le projet de loi doit se poser. André Fortin, député du Parti libéral

On est sur le gros gros nerf, tout le monde est sur le gros nerf. Les médecins, les gestionnaires, le personnel soignant. Tout le monde est sur le gros nerf parce que le ministre nous a préparés mentalement à avoir un cataclysme dans le réseau. Je pense que c’est la dernière affaire dont ce réseau-là a besoin en ce moment. Vincent Marissal, député de Québec solidaire

C’est la phase deux du plan Barrette, et on sait ce que ça a donné. Est-ce qu’on veut continuer dans le même sens ? Au-delà des épithètes, si la philosophie derrière la réforme qui est présentée aujourd’hui, c’est celle de continuer l’œuvre de Gaétan Barrette, je pense qu’on est mal barré au Québec. Joël Arseneau, député du Parti québécois

Avec Tommy Chouinard, Francis Vailles et Hugo Pilon-Larose