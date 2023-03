« C’est une victoire pour la santé et c’est une victoire pour l’équité entre les sexes dans notre province. Et il était temps », dit la ministre des Finances.

PHOTO RUTH FREMSON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Victoria) La Colombie-Britannique deviendra la première province au Canada à rendre la contraception sur ordonnance gratuite pour tous ses résidents à partir du 1er avril.

La Presse Canadienne

La promesse du Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique avant les élections de 2020 faisait partie du discours sur le budget de la ministre des Finances Katrine Conroy mardi.

Le nouveau programme, financé à hauteur de 119 millions sur trois ans, couvrira les options de contraception sur ordonnance, y compris la plupart des pilules hormonales orales, les injections contraceptives, les dispositifs intra-utérins en cuivre et hormonaux, les implants sous-cutanés, ainsi que Plan B, également connu sous le nom de pilule du lendemain.

Teale Phelps Bondaroff, président de la campagne pour la contraception gratuite sur ordonnance AccessBC, souligne que la politique est exactement ce que son organisation réclame depuis des années.

M. Phelps Bondaroff affirme que la contraception gratuite sur ordonnance améliore les conséquences sur la santé des nourrissons et des mères, rend la vie plus abordable et plus égale. Il s’attend à ce que cela permette également au gouvernement d’économiser des millions de dollars chaque année.

Une étude menée en 2010 estime que le paiement d’une contraception sur ordonnance permettrait au gouvernement de la Colombie-Britannique d’économiser environ 95 millions par an grâce à la réduction des avortements, des visites prénatales et des soutiens sociaux.

M. Phelps Bondaroff dit qu’il y a encore du travail à faire pour améliorer l’accès aux soins de santé sexuelle et reproductive en général, mais les membres de AccessBC espèrent que la Colombie-Britannique « deviendra une lueur d’espoir pour la justice reproductive au Canada et en Amérique du Nord ».

Dans son discours de mardi, la ministre des Finances a déclaré que les droits fondamentaux en matière de procréation sont trop souvent attaqués, mais pas en Colombie-Britannique.

Mme Conroy a estimé qu’une personne qui dépense 25 $ par mois en contraception économisera environ 10 000 $ au cours de sa vie avec le nouveau programme.

« C’est une victoire pour la santé et c’est une victoire pour l’équité entre les sexes dans notre province. Et il était temps », dit-elle.

« L’époque où l’on répercutait ces coûts sur les femmes, les personnes trans et non binaires touche à sa fin. »