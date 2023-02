L’effet des perfluorés sur l’efficacité des vaccins confirmé

Dans la dernière année, des normes plus strictes pour les perfluorés ont été proposées en Amérique du Nord et en Europe. Elles ont été suscitées par des études montrant que ces molécules couramment utilisées par l’industrie ont des effets sur la santé à des concentrations beaucoup plus basses que prévu. Une nouvelle étude confirme cet impact sur l’efficacité des vaccins.