La construction du Centre chirurgical de la région des Laurentides, qui permettra à terme d’effectuer plus d’une dizaine d’interventions chirurgicales par jour, pourra aller de l’avant. Après un an et demi d’attente, le ministère de la Santé lui a finalement octroyé son permis jeudi.

La Presse rapportait la semaine dernière que le Centre chirurgical situé à Saint-Jérôme avait dû cesser ses travaux de construction dans l’attente du permis du ministère de la Santé. Jeudi, le cabinet du ministre a annoncé l’avoir octroyé1.

« On doit octroyer plus rapidement des permis, particulièrement pour les cliniques qui se spécialisent dans les chirurgies dont les besoins sont les plus importants et c’est le cas pour cette clinique. C’est justement pour cette raison que le ministre a demandé qu’on puisse analyser le dossier plus rapidement et c’est ce qui a été fait », a déclaré l’attaché de presse du ministre de la Santé, Antoine de la Durantaye.

À terme, ce centre médical des Laurentides permettra d’effectuer plus de 16 interventions chirurgicales, incluant des interventions orthopédiques, bariatriques et générales, et 28 endoscopies par jour sur des patients du réseau public de la santé.

Actuellement, plus de 10 000 patients sont en attente d’une opération dans les Laurentides. Avant la pandémie, la liste d’attente comptait 7000 noms.

Au début du mois de février, le ministre de la Santé, Christian Dubé, montrait des signes d’impatience devant des listes d’attente en chirurgie qui ne diminuent pas au Québec depuis la pandémie. En date du 31 décembre, 20 649 personnes attendaient depuis plus de 12 mois d’être opérées. Ce niveau était à environ 3000 avant la crise sanitaire.

Avec Ariane Lacoursière, La Presse