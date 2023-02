Les provinces et les territoires n’obtiendront l’argent de la hausse des transferts en santé que s’ils acceptent des conditions, y compris une mise à niveau de la collecte de données sur la santé pour assurer la transparence du fonctionnement du système et des rapports annuels sur des indicateurs spécifiques.

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a reconnu jeudi que le gouvernement fédéral n’est pas le « boss » des provinces lorsqu’il est question de santé, tout en affirmant du même souffle qu’il les rendra imputables envers leurs populations grâce au meilleur partage des données qui sera prévu dans les ententes sur la hausse des transferts.

La Presse Canadienne

« Les provinces et les territoires livrent les systèmes de santé. Le gouvernement fédéral n’est pas le patron des provinces, n’est pas le “boss” », a dit M. Trudeau lors d’un point de presse à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Des cibles seront toutefois négociées avec les provinces en fonction de ce qu’elles jugent atteignable. « Je ne sais pas, 80 %, 90 % d’accès à des médecins de famille, peut-être 99 % d’accès à des médecins de famille dans quelques endroits », a-t-il donné en exemple, tout en précisant qu’il y aura des cibles sur d’autres aspects des ententes, comme les soins de santé mentale.

Ces cibles seront rendues publiques, si bien que, selon M. Trudeau, lorsqu’une province ou une région aura des résultats décevants, « les citoyens, les journalistes, les chercheurs, les syndicats vont être bien positionnés pour poser les questions pertinentes aux gouvernements provinciaux sur pourquoi est-ce qu’on n’est pas en train d’avoir la même qualité de services que d’autres reçoivent avec des fonds semblables ».

Plus tôt jeudi, le gouvernement fédéral a annoncé avoir conclu des ententes bilatérales avec l’Ontario et les quatre provinces de l’Atlantique pour le financement des soins de santé, soit deux semaines après que M. Trudeau eut offert aux premiers ministres des provinces et territoires 46 milliards sur 10 ans en nouveaux transferts fédéraux pour les soins de santé.

La somme annoncée comprend 25 milliards sur 10 ans pour les domaines prioritaires : santé mentale, collecte de données, médecine familiale, arriérés chirurgicaux et ressources humaines en santé.

