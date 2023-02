(Ottawa) Quelques jours avant la réouverture du chemin Roxham, en novembre 2021, le gouvernement Legault pressait déjà Ottawa de commencer à transférer les demandeurs d’asile vers d’autres provinces.

De toute évidence, cet appel à rediriger les demandeurs d’asile sous d’autres cieux a eu peu écho jusqu’ici, menant le premier ministre du Québec, François Legault, à formuler une nouvelle requête dimanche dernier dans une lettre adressée à Justin Trudeau.

Dans sa missive, M. Legault soutient que la capacité d’accueil du Québec est désormais « largement dépassée » et il exige que la totalité des migrants irréguliers arrivant au Canada par le chemin Roxham soient redirigés ailleurs au pays.

« Il est essentiel […] que les demandeurs d’asile qui entrent de façon irrégulière soient dorénavant tous redirigés vers d’autres provinces, car le Québec a fourni plus que sa part d’efforts au cours des dernières années », a-t-il écrit.

Or, dès novembre 2021, Québec avait lancé un appel du même ordre, démontrent des documents obtenus par La Presse en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, car il redoutait une hausse fulgurante du nombre de demandeurs d’asile. Une telle situation aurait pour effet de mettre à rude épreuve ses capacités d’hébergement et d’accueil déjà « saturées ».

Le Québec déjà « à bout de souffle »

Le chemin Roxham, comme l’ensemble de la frontière canado-américaine, avait été fermé durant la pandémie d’un commun accord entre Ottawa et Washington afin de freiner la propagation du virus.

Durant la fermeture de près de 18 mois, entre avril 2020 et novembre 2021, le nombre de migrants franchissant la frontière de manière irrégulière avait considérablement diminué, passant d’environ un millier par mois à une trentaine. Mais la hausse a été immédiate dès l’annonce de la réouverture de la frontière.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, et le ministre responsable de l’Immigration à l’époque, Jean Boulet, ont ainsi envoyé une lettre à leurs homologues fédéraux le 18 novembre 2021 dans laquelle ils exposaient sans détour les inquiétudes du gouvernement Legault.

« Nos équipes ont été informées de l’intention de votre gouvernement de mettre fin, le 21 novembre 2021, au régime de retour direct des demandeurs d’asile établi en vertu des mesures sanitaires d’urgence », écrivent les ministres Christian Dubé et Jean Boulet dans leur missive.

Compte tenu des projections de volume anticipées par ce changement, il nous apparaît particulièrement important de réitérer la capacité maximale d’accueil d’hébergement du Québec établie à 1150 places et d’un transfert quotidien de 60 personnes, et ce, comme précisé dans notre correspondance du 4 août dernier demeurée toujours sans réponse. Les ministres Christian Dubé et Jean Boulet dans une lettre adressée à leurs homologues fédéraux en 2021, en vue de la réouverture du chemin Roxham

Ils précisent dans leur lettre que les employés du réseau de la santé et de la sécurité publique du Québec sont déjà « à bout de souffle » en raison de la pandémie et que la gestion des cas des migrants irréguliers ajoute à la pression.

« Alors que le gouvernement fédéral s’apprête à prendre la décision unilatérale de mettre fin au régime de retour […], il vous revient d’assurer l’hébergement jugé nécessaire à Lacolle. Nous estimons que pendant cette période transitoire, il vous serait possible, entre autres, d’effectuer un transfert des demandeurs d’asile qui ne souhaitent pas demeurer au Québec, et dont le nombre s’avère passablement élevé, vers leur province de destination », ont écrit les ministres.

Question nationale

Visiblement, les craintes de Québec au sujet d’une forte augmentation du nombre de demandeurs d’asile étaient fondées. En effet, la GRC a intercepté 39 171 demandeurs d’asile qui sont arrivés au Canada par le chemin Roxham pour l’ensemble de l’année 2022 – un record. Et en janvier, un record mensuel a été établi. La GRC a intercepté 4875 demandeurs, malgré les rigueurs de l’hiver, selon les dernières données publiées sur le site du ministère de l’Immigration.

La semaine dernière, la ministre québécoise de l’Immigration, Christine Fréchette, s’était réjouie qu’Ottawa eût transféré environ 380 migrants vers l’Ontario. Il s’agissait d’une première de la part du gouvernement fédéral.

Au cours des derniers jours, M. Legault a réussi à faire du dossier du chemin Roxham un enjeu national en rendant publique la lettre qu’il a envoyée à Justin Trudeau et en écrivant un texte d’opinion dans les pages du quotidien national The Globe and Mail.

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a saisi la balle au bond cette semaine en demandant au gouvernement Trudeau de fermer le chemin Roxham d’ici 30 jours.

Justin Trudeau a qualifié de « simpliste » la demande du chef conservateur. Il a affirmé que ce dossier ne peut être réglé sans renégocier l’Entente sur les pays tiers sûrs avec les États-Unis. Jeudi, il a soutenu que ce dossier sera abordé lors de la visite officielle du président des États-Unis, Joe Biden, en mars.

Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse