(Québec) Quelques jours après avoir perdu son combat face à Ottawa pour obtenir une hausse substantielle des transferts en santé, François Legault relance Justin Trudeau en abordant cette fois-ci de front l’enjeu du chemin Roxham. Il demande à Ottawa de transférer dès maintenant et pour l’avenir tous les demandeurs d’asile qui se présentent à ce point de contrôle irrégulier vers d’autres provinces, incluant ceux qui parlent français.

Dans une lettre officielle envoyée dimanche au premier ministre du Canada, M. Legault a de nouveau affirmé que la capacité d’accueil du Québec est selon lui « largement dépassée », alors que 39 000 passages irréguliers ont été enregistrés en 2022 par le chemin Roxham, situé dans la région de la Montérégie face à la frontière canado-américaine.

« Le Québec a pris en charge une part complètement disproportionnée des demandeurs d’asile au Canada », a déploré une fois de plus le premier ministre du Québec. Il exige du gouvernement fédéral qu’il rembourse à la province « l’ensemble des coûts liés à l’accueil et à l’intégration des demandeurs d’asile pour les années 2021 et 2022 », un montant qui s’élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars, a-t-il dit.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE François Legault

Le premier ministre du Québec a également salué les récents transferts de demandeurs d’asile qui arrivent du chemin Roxham vers l’Ontario, soit 93 % des personnes entrées depuis le 14 février.

« Il est essentiel que cette nouvelle approche soit maintenue dans le temps et que les demandeurs d’asile qui entrent de façon irrégulière soient dorénavant tous redirigés vers d’autres provinces, car le Québec a fourni plus que sa part d’efforts au cours des dernières années », a affirmé François Legault.

« Il devient de plus en plus difficile d’accueillir dignement les demandeurs d’asile. Ces derniers peinent à trouver des logements adéquats et sont plus nombreux à se retrouver en situation d’itinérance. Aussi, les organismes communautaires qui leur offrent un soutien direct sont à bout de souffle, et les services publics du Québec doivent également faire face à des pressions accrues sans précédent », a-t-il dit.

« Je vous demande de prendre, de manière urgente et permanente, toutes les mesures nécessaires afin de répartir les demandeurs d’asile, dès leur arrivée à la frontière, vers d’autres provinces, et ce, sans égard au profil du demandeur », a ajouté le premier ministre.

Il faut « fermer » le chemin Roxham, dit Legault

M. Legault a également souligné à Justin Trudeau que l’accueil massif de demandeurs d’asile à Montréal pose des problèmes en matière de francisation, alors que le gouvernement du Québec intensifie ses efforts en francisation face au déclin du français dans la province.

« Le chemin Roxham devra être fermé un jour, qu’on le veuille ou non. Il ne s’agit pas d’un simple enjeu parmi d’autres. On parle ici du respect des frontières territoriales du Canada, et il m’apparaît qu’il est de votre responsabilité première, comme premier ministre de ce pays, de vous assurer que ces frontières sont respectées », a-t-il écrit dans sa lettre à Justin Trudeau.

À quelques semaines d’une visite fort attendue du président américain Joe Biden en sol canadien, le premier ministre québécois a réitéré qu’il souhaite que l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis s’applique à l’ensemble de la frontière. Selon l’entente actuelle, les demandeurs d’asile sont tenus de demander la protection du premier pays dans lequel ils entrent, à savoir le Canada ou les États-Unis. Seuls les points de passage officiels sont soumis à cette entente. Ceux qui sont dits irréguliers, comme le chemin Roxham, ne le sont pas.

L'idée d'appliquer l’Entente à l’ensemble de la frontière est toutefois critiquée par des spécialistes en immigration et en droit international. Certains estiment que cette solution accentuerait la clandestinité de certains passages.

« La solution de fermer le chemin Roxham ou d’élargir l’Entente sur les tiers pays sûrs n’a aucun sens. Ça ne résoudra rien du tout. Les migrants vont passer ailleurs. Tout ce que ça fait, c’est que ça renvoie dans la clandestinité plus profonde ces gens-là. Ça renforce les réseaux criminels qui les exploitent et ça permet à des gens qui leur promettent de leur faire passer la frontière de transformer ça en système de traite des êtres humains », affirmait lundi dans La Presse le professeur de droit international public à l’Université McGill, François Crépeau.

Plus tôt ce mois-ci, François Legault a également rencontré à Québec l’ambassadeur des États-Unis au Canada, David Louis Cohen, pour lui signifier « l’urgence d’amender l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis pour inclure les points d’entrée comme Roxham ».