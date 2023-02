Dès l’âge de 3 ou 4 ans, les enfants peuvent comprendre que leur corps est un problème et développer des troubles alimentaires.

Craignant les troubles alimentaires chez les enfants, des nutritionnistes invitent les parents à écrire à leur médecin de famille pour qu’il ne parle pas du poids de leur enfant en sa présence.

Depuis mardi, les parents peuvent se procurer gratuitement une lettre rédigée par des groupes œuvrant contre les troubles alimentaires. Cette lettre a été créée pour aider les parents à exprimer leur souhait que le médecin n’aborde pas des sujets comme le poids, la taille, la forme du corps, l’indice de masse corporelle (IMC) ou la croissance de leur enfant pendant les consultations. Le message invite plutôt le médecin à en discuter après le rendez-vous, seulement avec les parents.

Dès l’âge de 3 ou 4 ans, les enfants peuvent comprendre que leur corps est un problème. « On a eu des témoignages en consultation où l’enfant revient à la maison et se met à surveiller ce qu’il mange » à la suite d’un commentaire d’un médecin, dit une des auteurs de la lettre, la diététiste-nutritionniste Mélissa Larivière.

La lettre, inspirée d’une version anglophone, a été rédigée par l’équipe de Nutritionnistes en pédiatrie en collaboration avec des psychoéducatrices, des psychothérapeutes et des psychologues, ainsi que les organismes ÉquiLibre et Anorexie et boulimie Québec (ANEB).

« On veut sensibiliser les médecins, s’ils ont une préoccupation par rapport au poids ou à la croissance des enfants, à ne pas l’aborder en présence de l’enfant », résume Mme Larivière.

Les commentaires sur le poids peuvent venir troubler la relation qu’a l’enfant avec la nourriture, son corps et son estime de soi, soutient Mme Larivière. « Si on est capable de développer une image corporelle saine chez les enfants, soit une perception de leur corps positive, c’est un facteur favorable pour qu’ils développent de saines habitudes de vie », dit-elle.

L’objectif de cette lettre est de sensibiliser les médecins de « manière polie et bienveillante ». « Des médecins nous ont écrit à la suite de la lettre pour nous remercier, parce qu’eux aussi veulent sensibiliser », se réjouit Mme Larivière.

La lettre est offerte sur le site de Nutritionnistes en pédiatrie, dans l’onglet « Outils gratuits », en trois versions différentes – longue, abrégée et carte postale – et peut être personnalisée en ajoutant les informations nécessaires pour qu’elle convienne à chaque famille.