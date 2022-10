Oubliez les stéréotypes. Les drogues contaminées et les médicaments contrefaits frappent des Québécois de tous les âges, de toutes les régions et de tous les milieux. Certains y survivent. D’autres y laissent leur peau.

Il y a d’abord l’euphorie. Puis la tolérance, le manque, la dépendance, parfois la surdose. Les opioïdes comme l’héroïne, le fentanyl et la morphine ont de puissants effets sur le corps et le cerveau, au point où l’équivalent de quatre grains de sel de fentanyl peut tuer un adulte.

Chapitre 7

Quand des médecins prescrivent de l’héroïne

Face à des patients qui consomment des drogues sans cesse plus fortes et plus imprévisibles, certains médecins adaptent leurs traitements. Le journaliste Philippe Mercure et le photographe Alain Roberge ont assisté à un traitement d’injection d’héroïne sous prescription. Lors du passage de La Presse, en juillet, à peine trois patients avaient déjà bénéficié d’un tel traitement dans toute la province.