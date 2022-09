(Québec) Le premier ministre François Legault a confirmé samedi que Québec dédommagera les résidants des Îles-de-la-Madeleine qui ont subi d’importantes pertes matérielles à la suite du passage de la tempête post-tropicale Fiona.

La Presse Canadienne

M. Legault a fait cette annonce lors d’un point de presse où il a troqué son chapeau de chef de parti en campagne électorale pour celui de premier ministre du Québec, samedi midi à Québec.

Accompagné de sa vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, M. Legault a ajouté qu’il veut que les résidants des Îles et de la Côte-Nord se concentrent sur leur sécurité, et qu’ils ne s’en fassent pas avec les biens matériels.

Il a indiqué que le gouvernement provincial s’assurera d’aider financièrement les personnes qui ont subi des pertes matérielles qui ne sont pas assurées par des régimes privés.

Selon le plus récent bilan, plus de 7500 clients étaient privés de courant en raison de la tempête. De nombreux arbres et poteaux électriques ont été déracinés, tandis que tout le réseau routier des Îles-de-la-Madeleine demeure fermé.

Des vents violents sont toujours attendus jusqu’à samedi soir pour plusieurs secteurs. Il n’y a toutefois eu aucun blessé ni aucun décès.

S’il est sécuritaire de le faire, Mme Guilbault se rendra aux Îles-de-la-Madeleine dimanche. M. Legault devait déjà s’y rendre lundi dans le cadre de la campagne électorale, et il honorera cet engagement si les conditions le permettent.

Avant de prendre la parole devant les journalistes, le premier ministre a visité le Centre des opérations gouvernementales, qui coordonne la vigie de tempête Fiona.

Il a ensuite participé à une séance d’information sur la situation en compagnie de représentants de la Direction générale de la sécurité civile et du ministère de la Sécurité publique.

Le chef caquiste a indiqué qu’il reprendra ses activités de campagne électorale samedi après-midi, mais il a annulé un grand rassemblement prévu à Terrebonne en soirée.