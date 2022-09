La tempête Fiona a touché terre en Nouvelle-Écosse, très tôt samedi matin, plus précisément sur la péninsule de Canso, dans la pointe est de la province, près de l’île Hart. On s’attend à ce que les forts vents qu’elle engendre se déplacent graduellement vers le nord durant la journée de samedi.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Fiona continuera de se déplacer vers le nord-est aujourd’hui et causera des vents, des vagues et des ondes de tempête dommageables », a indiqué sur Twitter le Centre canadien de prévision des ouragans (CCPO), en début de journée samedi.

Dans un gazouillis publié quelques heures plus tôt, un peu avant 4 h, l’organisme avait confirmé que la tempête avait « récemment touché terre entre Canso et Guysborough ». « Avec une pression non officielle enregistrée à Hart Island de 931,6 Mb, cela fait la tempête la plus basse jamais enregistrée au Canada », disait alors le centre d’analyse pancanadien.

Selon les projections du CCPO, Fiona devrait passer par le Cap-Breton au courant de la matinée, pour ensuite atteindre la Basse-Côte-Nord du Québec et le sud-est du Labrador en fin de soirée. Plusieurs images montrant des maisons ensevelies par l’eau, des poteaux arrachés, ou des routes carrément détruites ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, samedi. À Burnt Island, dans le sud-ouest de Terre-Neuve, plusieurs maisons ont été touchées.

PHOTO TIRÉE DE TWITTER, MICHAEL KING Burnt Island, Terre-Neuve

PHOTO ANDREW VAUGHAN, LA PRESSE CANADIENNE Les côtes de la Nouvelle-Écosse

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Halifax, Nouvelle-Écosse

Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador







Pannes d’électricité

Comme prévu, la tempête a plongé des centaines de milliers de Canadiens dans le noir. Au total, plus de 500 000 clients étaient privés d’électricité dans les Maritimes, samedi. La plupart des dommages ont été signalés dans l’est de la Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, mais aussi au Cap-Breton, qui a d’ailleurs signalé un état d’urgence local « compte tenu des pannes de courant étendues, des routes fermées, des résidents déplacés et des dommages structurels ».

Au nord de la Nouvelle-Écosse, la plupart des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard sont privés de courant. À 6 h, heure locale, Maritime Electric signalait des pannes touchant 82 213 clients, sur les 86 000 desservis par la compagnie. En Nouvelle-Écosse, la Nova Scotia Power signalait que 376 939 clients étaient sans électricité. Au Nouveau-Brunswick, Énergie NB rapportait que les pannes touchaient 47 017 clients.

Le Centre canadien de prévision des ouragans a signalé des vents très forts ; des rafales de la force d’un ouragan ont déjà été enregistrées dans l’est de la Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton, à l’Île-du-Prince-Édouard, aux Îles-de-la-Madeleine au Québec, et dans le sud-ouest de Terre-Neuve-et-Labrador.

Au Québec, Hydro-Québec rapportait peu après 9 h que 1591 clients des Îles-de-la-Madeleine étaient privés de courant. En Gaspésie, tout près de 2000 clients d’Hydro-Québec étaient aussi sans électricité samedi matin, principalement dans les secteurs du Rocher-Percé, de la Côte-de-Gaspé et de la MRC d’Avignon. Plusieurs équipes de la société d’État ont été déployées dans la région pour faire face à Fiona.

Beaucoup de risques d’érosion

Le météorologue chez Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin, a expliqué à La Presse samedi que les rafales les plus fortes ont jusqu’ici été observées à Sydney, au Cap-Breton, avec des rafales à plus de 141 km/h. « On nous rapporte des dommages majeurs en ce moment », a-t-il dit.

« Pour ce qui est des Îles-de-la-Madeleine, on a eu des vents violents à partir de minuit environ, donc des rafales à plus de 90 km/h. La rafale la plus forte enregistrée, c’est environ 120 km/h. Ça se poursuivra jusqu’à environ 21 h samedi soir », a-t-il détaillé.

Pour M. Bégin, « toutes les côtes exposées au nord-est seront très exposées à de l’érosion, avec possiblement des sections de routes coupées ». « Les vents vont ensuite bifurquer vers le nord-ouest. Toute la rive-nord va y goûter », a-t-il résumé, notant que le parc Forillon, à Gaspé, sera un secteur « très exposé ».

La tempête Fiona, qualifiée d’« historique » par les météorologues, devrait également entraîner de 100 à 200 millimètres de pluie dans une grande partie du Canada atlantique et de l’est du Québec. Plus de 200 millimètres devraient tomber dans des zones plus proches de la trajectoire de la tempête.

« On prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de très grosses vagues », a indiqué Environnement Canada dans un avis spécial samedi.

Selon l’agence fédérale, les vents « pourraient renverser beaucoup d’arbres et provoquer des pannes de services prolongées ». « Il est probable que des recouvrements muraux extérieurs et des toitures subissent des dommages, notamment des dommages structuraux dans certains cas. Des vents de cette force pourraient briser des fenêtres et détruire de grands panneaux de signalisation suspendus sur les autoroutes. Ces phénomènes endommageront des quais et des digues. On prévoit une importante érosion du littoral et des grosses vagues là où les vents souffleront vers le littoral », a-t-on expliqué.

Des avertissements d’ondes de tempête sont en vigueur pour la majeure partie du golfe du Saint-Laurent, le sud-ouest de Terre-Neuve, l’est de la Nouvelle-Écosse et la côte est du Nouveau-Brunswick, avec des vagues pouvant dépasser 12 mètres dans les parties est du golfe du Saint-Laurent et du détroit de Cabot.

Les inondations côtières demeurent une menace pour certaines parties de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, y compris le détroit de Northumberland, le golfe du Saint-Laurent et Les Îles-de-la-Madeleine, tout comme l’est du Nouveau-Brunswick, le sud-ouest de Terre-Neuve, l’estuaire du Saint-Laurent et la Basse-Côte-Nord du Québec.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Halifax, Nouvelle-Écosse

PHOTO ANDREW VAUGHAN, LA PRESSE CANADIENNE Dartmouth, Nouvelle-Écosse

PHOTO ANDREW VAUGHAN, LA PRESSE CANADIENNE Darmouth, Nouvelle-Écosse

Halifax, Nouvelle-Écosse







Les autorités sur le qui-vive

Les citoyens sur la trajectoire de Fiona ont été avisés de prévoir des vivres pour une période de 72 heures. Le premier ministre Justin Trudeau a retardé son départ pour le Japon, où il doit assister aux funérailles de l’ancien premier ministre du Japon, Shinzo Abe.

« On travaille avec les provinces et on est prêts à aider en cas de besoin. Soyez prudents », a réitéré M. Trudeau dans un gazouillis. « Notre équipe continue de surveiller l’ouragan Fiona et la situation dans le Canada atlantique et au Québec », a-t-il souligné.

Pour sa part, le premier ministre et chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a indiqué vendredi soir qu’il suspendrait sa campagne électorale jusqu’à nouvel ordre en raison de la trajectoire de Fiona, qui devrait aussi toucher le Québec. « On pense aux gens de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine […] Vous êtes faits forts les Madelinots. Sachez que tout le Québec est avec vous », indique un gazouillis sur la page officielle du premier ministre Legault. « Je suis à Québec en contact avec la vice-première ministre et le secrétaire général du gouvernement », a-t-il précisé.

Avec La Presse Canadienne