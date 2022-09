(Îles-de-la-Madeleine) Vingt-deux sinistrés ont été évacués dans les secteurs côtiers de La Grave à Havre-Aubert et de la Pointe à Havre-aux-Maisons depuis vendredi soir, en raison de la tempête post-tropicale Fiona qui fait actuellement des ravages aux Îles-de-la-Madeleine.

Caroline Touzin La Presse

De ce nombre, six ont trouvé refuge chez un membre de la famille. « Pour l’instant, on ne nous rapporte aucun blessé », a expliqué le maire suppléant Richard Leblanc, l’air soulagé, lors d’une conférence de presse des autorités samedi midi.

Quatre centres d’hébergement d’urgence répartis sur l’archipel sont ouverts. Leur capacité d’accueil est suffisante, assure le maire suppléant.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Cap-aux-Meules, lors du passage de Fiona aux Îles-de-la-Madeleine

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le chemin des chalets à La Martinique, après le passage de Fiona aux Îles-de-la-Madeleine

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le chemin des chalets à La Martinique, après le passage de Fiona aux Îles-de-la-Madeleine

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Cap-aux-Meules, lors du passage de Fiona aux Îles-de-la-Madeleine







Comme beaucoup de Madelinots, le maire Leblanc a connu une nuit très courte.

« Les vents m’ont réveillé à 1 h du matin et j’ai été incapable de me rendormir », a-t-il confié à La Presse en marge du premier point de presse plus tôt dans la journée.

Le maire Leblanc a averti ses citoyens que « la tempête n’est pas terminée ». Le réseau routier est fermé à la circulation puisque des arbres et des débris jonchent les routes par endroits.

Les vents du nord-est ont atteint des pointes à 120 km/h la nuit dernière. Ils soufflent en continu à près de 90 km/h depuis ce matin, selon Environnement Canada. Des rafales entre 100 km/h et 140 km/h, et peut-être même plus, aux endroits les plus exposés aux vents sont attendues durant la journée de samedi.

« On vous demande de rester à la maison », a-t-il insisté. La marée est une « source d’inquiétude » pour la municipalité. Des secteurs côtiers ont été inondés.

Selon Hydro-Québec, un peu plus de 1100 foyers étaient toujours privés d’électricité samedi midi. « Le bilan va évaluer d’heure en heure », a indiqué sa porte-parole Ariane Doucet-Michaud. Dix équipes sont sur le terrain pour sécuriser le réseau. Une accalmie en fin d’avant-midi a permis à des monteurs de ligne de commencer à réparer le réseau, a-t-elle précisé.

« Nous sommes préoccupés par la durée des vents soutenus », a conclu la porte-parole d’Hydro-Québec.

Au quai de Cap-aux-Meules, des pêcheurs surveillent leur bateau depuis leur camion. « Je n’ai jamais vu ça des vagues de même. Il va y avoir de gros dommages », nous a lancé Stéphane Bourque, l’air inquiet.

Le niveau d’eau est très élevé dans deux havres de pêche, a constaté La Presse sur le terrain.

« La municipalité est très bien préparée », assure pour sa part le directeur régional par intérim du ministère de la Sécurité publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine Félix Caron.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Les côtes des Îles-de-la-Madeleine

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Les côtes des Îles-de-la-Madeleine

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE L'église Lavernière, aux Îles-de-la-Madeleine

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le chemin des chalets à La Martinique, après le passage de Fiona aux Îles-de-la-Madeleine







Le toit de l’église de Lavernière — un bâtiment à grande valeur patrimoniale — a été endommagé par la force des vents durant la nuit. Le maire suppléant a indiqué qu’il était trop tôt pour faire un bilan des coûts des dommages.

« Aux îles, on a évité le pire cette nuit », a écrit sur Twitter le député péquiste sortant Joël Arseneau.

Les commerces sont pour la plupart fermés en raison de la tempête.

En raison des nombreux secteurs privés de courant, la municipalité demande désormais aux citoyens de limiter leur consommation d’eau puisque les pompes des puits fonctionnent à l’électricité. « On a amené des génératrices aux différents puits, mais notre capacité est un peu moindre », a indiqué le maire suppléant.